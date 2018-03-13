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14 Mart Tıp Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 23:33 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: - "Sağlıkta son 10 yılda yaptıklarımız bütün sağlık çalışanlarının başarısıdır. İl Sağlık Müdürü olarak böyle bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Onlara elimizden geldiğince iyi hizmet veremeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlıkta son 10 yılda yapılanların bütün sağlık çalışanlarının başarısı olduğunu belirterek, "İl Sağlık Müdürü olarak böyle bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Onlara elimizden geldiğince iyi hizmet veremeye çalışıyoruz." dedi.

Beykent Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen "Tıp Bayramı: Milli Mücadelede Bir Kahramanlık Hikayesi-Tüm Şehit Tıbbiyeliler Anısına" etkinliği Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Memişoğlu, ilk tıp fakültesinin 14 Mart 1827'de kurulduğunu ancak 14 Mart'ın temelinin 1919'da işgale karşı tıbbiyelilerin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'deki direncine dayandığını söyledi.

Memişoğlu, bu bağımsızlık ruhunun hiç değişmediğini, Türk halkının ve tıp dünyasının 15 Temmuz'da da bu ruhu gösterdiğini aktararak, "14 Mart Tıp Bayramı'nı, halkla doktorları ve tüm sağlık çalışanlarını bir araya getirdiği için çok önemsiyoruz. Sağlık çalışanlarının sorunlarını bize aktarma fırsatı buldukları bir an olarak da görüyoruz. Tüm sağlıkçılarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu özveriyi de sağlık sektöründe görüyoruz. Sağlıkta son 10 yılda yaptıklarımız bütün sağlık çalışanlarının başarısıdır. İl Sağlık Müdürü olarak böyle bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Onlara elimizden geldiğince iyi hizmet veremeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağlıkta hasta memnuniyetini sağlanmasının ardından altyapı ve çalışan mutluluğu üzerine odaklanacaklarını aktaran Memişoğlu, "Amacımız İstanbul'u Avrupa'nın sağlık başkenti yapmak. Yatırımlarımızın birçoğu 2018'de bitecek ve Türkiye sağlıkta dünya lideri olma yolunda hızla ilerliyor. "dedi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Ömür Çakır da Türkiye'nin dünyada Tıp Bayramı kutlayan birkaç ülkeden biri olduğunu ve Türkiye'nin Tıp Bayramı'nın da şanlı bir geçmişi bulunduğunu söyledi.

Etkinlikte, Beykent Üniversitesi Türk Musikisi Korosu kahramanlık türküleri seslendirdi.

Gecede Kafkas Kartalları ekibinin gösterisi de izleyicilerden ilgi gördü.

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