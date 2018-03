Burada konuşma yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türk milletinin kadirşinas olduğunu söyledi.

Türk devletinin de 3 bin yıllık geleneğiyle tarihte destan yazmış bir milletin devleti olduğunu vurgulayan Gür, "14 Mart Tıp Bayramı bahaneleriyle veya farklı gerekçelerle devletin yapmış olduğu sınır güvenliğini, vatandaşının bir tanesine bile halel gelmemesi ve sınır ötesinde mazlum mağdur ve aynı zamanda dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün ihtiyaç sahiplerine koşan bir milleti, bir devleti siz asla yanlış bir emelle suçlamayamazsınız. Suçlarsanız bunun da bir bedeli olur." dedi.

Gür, "Türkiye, kendi insanının bir ferdine bile zarar gelmemesi için mücadele verirken bunu ortaya atıp devletin güvenliğini sarsmaya kalkanlarla da kusura bakmayalım yolumuz aynı değildir. Hekim olsalar da hakim olsalar da hiçbir fark etmiyor." şeklinde konuştu.

Gür, tıp fakültesi öğrencilerine "Mesleğimizi bu millete en faydalı şekilde icra edelim. İyi bir hekim, toplumuyla hemhal olmuş hekimdir. İyi bir hekim, her an, her dakikasını okumayla geçiren bir hekimdir. İyi bir hekim aynı zamanda da fedakarlığı maksimumda tutup vatan mevzubahis olduğu zaman hiçbir zaman tereddüt etmeden canını verebilendir. O yüzden sizden ricam lütfen meslek kuruluşları adı altında provokasyonlara gelmeyeceğiz." diye seslendi.