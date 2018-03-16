İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Sağlık-Der İstanbul Şubesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, "Gençliğimiz tek yürek, tek bilek" etkinliği düzenledi.

Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ın da katıldığı İBB Deniz Köşk Davet ve Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yüksel Barut, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Barut, ''Ben tıpçı değilim ama tıp ve tıpla ilgilenen herkese çok saygım var. Çünkü tıpçılar fedakar insanlar. Ayrıca benim de tıp okuyan bir kızım var, dolayısıyla artık tıp dünyasının içerisindeyiz diyebilirim. Düzenlemiş olduğumuz bu programın camiaya ve bu branşı seçen öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ederim." dedi.

Sağlık-Der İstanbul Şube Başkanı Musa Akan ise "Türkiye’de sağlık alanında birçok yeniliğe öncülük etmiş, Suriye, Filistin, Gazze, Mısır, Endonezya, Pakistan, Azerbaycan, Çeçenistan, Bosna gibi birçok ülkede depremlerde, savaşlarda, mülteci kamplarında sağlık yardımlarında bulunmuş bir kuruluşun yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.