14 Mart Tıp Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 14 Mart'ın önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Tıbbiye öğrencilerinin, İstanbul'un işgaline karşı yaptıkları protestonun günüdür ama o protesto, o gün, acı bir şeyi protesto eden o hareket, bugün bizim için bir bayram olarak kutlanmaya değer bir gün olmuş." dedi.
Şahin, Şişli'deki bir otelde Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği, 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Sağlık çalışanlarının şanslı bir meslek sahibi olduğunu dile getiren Şahin, "14 Mart önemli ve anlamlı bir gün. Tıbbiye öğrencilerinin İstanbul'un işgaline karşı yaptıkları protestonun günüdür aslında ama o protesto, o gün, acı bir şeyi protesto eden o hareket, bugün bizim için bir bayram olarak kutlanmaya değer bir gün olmuş." diye konuştu.
Şahin, bu yolda hizmet eden tıbbiyelilere teşekkür ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da İstanbul'da geçen yıl 130 milyonu aşkın vatandaşa hizmet verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:
"İstanbul'da 250 binin üzerinde doğum gerçekleştirmiş bir sağlık çalışan kitlesi var ve Türkiye ortalamasında yaklaşık 2 puan bebek ölümlerinde aşağıda olan bir İstanbul var. İstanbul'da 2018 senesinde birçok yatırım yapılıyor, yeni yatırımlar var. 4 hastanemizi hizmete açtık. Bununla beraber bir 4 tane de 2-3 ay içinde gelecek 400'er yataklı. Sene sonuna kadar 8 hastane daha ilave yapılmış olacak büyük hastanelerle. Bakan Bey'in de talimatlarıyla sizlerin sayısal eksikliklerini 2018'in ortasına doğru en azından bir miktar azaltacağız diye ümit ediyoruz."
Memişoğlu, sağlık çalışanlarından vatan ve millet için çalışmak ve üretmek dileğinde bulundu.
Sağlık - Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş ise 14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlık çalışanlarının sorunlarının konuşulacağı, tartışılacağı önemli bir tarih olduğunu kaydetti.
Geceye, çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
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