HABER

14 Mart Tıp Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:20 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin: - "14 Mart önemli ve anlamlı bir gün. Tıbbiye öğrencilerinin İstanbul'un işgaline karşı yaptıkları protestonun günüdür aslında ama o protesto, o gün ,acı bir şeyi protesto eden o hareket, bugün bizim için bir bayram olarak kutlanmaya değer bir gün olmuş"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 14 Mart'ın önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Tıbbiye öğrencilerinin, İstanbul'un işgaline karşı yaptıkları protestonun günüdür ama o protesto, o gün, acı bir şeyi protesto eden o hareket, bugün bizim için bir bayram olarak kutlanmaya değer bir gün olmuş." dedi.

Şahin, Şişli'deki bir otelde Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği, 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık çalışanlarının şanslı bir meslek sahibi olduğunu dile getiren Şahin, "14 Mart önemli ve anlamlı bir gün. Tıbbiye öğrencilerinin İstanbul'un işgaline karşı yaptıkları protestonun günüdür aslında ama o protesto, o gün, acı bir şeyi protesto eden o hareket, bugün bizim için bir bayram olarak kutlanmaya değer bir gün olmuş." diye konuştu.

Şahin, bu yolda hizmet eden tıbbiyelilere teşekkür ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da İstanbul'da geçen yıl 130 milyonu aşkın vatandaşa hizmet verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 250 binin üzerinde doğum gerçekleştirmiş bir sağlık çalışan kitlesi var ve Türkiye ortalamasında yaklaşık 2 puan bebek ölümlerinde aşağıda olan bir İstanbul var. İstanbul'da 2018 senesinde birçok yatırım yapılıyor, yeni yatırımlar var. 4 hastanemizi hizmete açtık. Bununla beraber bir 4 tane de 2-3 ay içinde gelecek 400'er yataklı. Sene sonuna kadar 8 hastane daha ilave yapılmış olacak büyük hastanelerle. Bakan Bey'in de talimatlarıyla sizlerin sayısal eksikliklerini 2018'in ortasına doğru en azından bir miktar azaltacağız diye ümit ediyoruz."

Memişoğlu, sağlık çalışanlarından vatan ve millet için çalışmak ve üretmek dileğinde bulundu.

Sağlık - Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş ise 14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlık çalışanlarının sorunlarının konuşulacağı, tartışılacağı önemli bir tarih olduğunu kaydetti.

Geceye, çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Valisi Vasip Şahin Sağlık - Sen İstanbul Şubeleri Tıp Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'

ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'

İlginizi Çekebilir

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.