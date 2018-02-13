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14 Şubat Sevgililer Gününde tavşan almayın

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 08:46 | Son Güncelleme

Özel günlerde hediye olarak alınan tavşanlar bakımı yapılamadığı sebebi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine bırakılıyor.Bakım evin de tavşanlar kendileri için özel olarak yapılan 4+1 planın da ki evlerde yaşıyorlar.

14 Şubat Sevgililer Gününde tavşan almayın

Özel günlerde hediye olarak alınan tavşanlar bakımı yapılamadığı sebebi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine bırakılıyor.
Bakım evin de tavşanlar kendileri için özel olarak yapılan 4+1 planın da ki evlerde yaşıyorlar. Düzenli olarak tedavileri yapılıp ihtiyaçları gideriliyor.
Canlı hayvanların hediye olarak görülmemesini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Ahmet Çağrı Birdal, “Canlı hayvanların hediye alınmasını bunların hediye gibi görülmesini tasvip etmiyoruz bunun bu şekilde olmamasını diliyoruz. 14 Şubat’ta benim insanlardan ricam canlı hayvanı hediye olarak alıp onu mağdur etmek kimsenin hakkı değil” diye konuştu.
Sahiplenmeyi bekleyen bir çok hayvanın olduğunu ifade eden Birdal, “Burada sahiplenilecek bir çok kedi, köpek ve tavşan var lütfen gelin bizim kapılarımız herkese sonuna kadar açık ücret talep etmiyoruz hem cebiniz için daha iyi hem burada ki hayvanlar için daha iyi” dedi.

14 Şubat Sevgililer Gününde tavşan almayın

14 Şubat Sevgililer Gününde tavşan almayın

14 Şubat Sevgililer Gününde tavşan almayın

14 Şubat Sevgililer Gününde tavşan almayın

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