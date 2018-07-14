14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları Erbil'de anıldı

ERBİL (AA) – Kerkük katliamının 59'uncu yıl dönümü nedeniyle Irak'ın Erbil kentinde anma töreni düzenlendi.
Irak Türkmen Cephesinin (ITC) Erbil il binasında yapılan anma etkinliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba toplulukları (YTB) Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve çok sayıda Türkmen vatandaşı katıldı.
Milletvekili Maruf, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1959’daki Kerkük katliamının planlı bir şekilde yapıldığını belirterek, "Katliamın hedefi Türkmenlerin varlığını ve kültürünü yok etmeye çalışmaktı." dedi.
Söz konusu katliamla ilgili her yıl Türkmen bölgelerinde anma töreni düzenlendiğini söyleyen Maruf, "Şehitlerimizi unutmayacağız. Eğer o şehitler olmasaydı bugün Irak’taki Türkmenler ayakta kalmazdı." ifadelerini kullandı.
Irak’ın güneyindeki gösterilere de değinen Maruf, millettin sıkıntılarının giderilmesi ve isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, barışçıl gösterileri desteklediklerini kaydetti.
- "Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmenlerin her zaman yanında olacağız"
Başkonsolos Karaçay da Türkmenlerin her zaman Irak’ın birlik ve beraberliğinin sigortası olduğunu belirterek, "Her ne kadar farklı dönemlerde farklı kesimlerin hedefinde yer alsalar da bugüne kadar hiçbir baskı Türkmenlerin iradesini kıramamıştır." dedi.
Son bir yılda Kerkük’te 20’den fazla Türkmenin suikast sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Karaçay, "Karanlık suç şebekleri tarafından işlenen bu cinayetlerin aydınlatılması gerekir. Bu konunun takipçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmenlerin her zaman yanında olacağız." diye konuştu.
-"Biz, doğrudan ayrılmayacağız"
YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf ise dünyanın birçok yerinde devamlı masum insanların hedef alındığını belirterek, tehlikelere karşı milletçe birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Türkmenlerin meşruiyet ve demokratik usullerle haklarını savunduğunu ifade eden Yusuf, "Eğer bu konuda bu şekilde hareket edilirse hakkettiğimiz yere çok daha rahat geleceğiz." dedi.
Yusuf, sözlerini şöyle tamamladı:
"Eğer nesillerimizi milli kültür, milli kimlik, din ve diliyle yetiştirmezsek belki Kerkük katliamı gibi çok daha vahim hadiseleri yeniden yaşarız. Biz inadına hak yolu diyeceğiz. Biz, doğrudan ayrılmayacağız."
Etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.
-14 Temmuz Kerkük Katliamı
Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.
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