HABER

14 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'dan bir devir daha, 3.5 milyon TL için çekiliş Çarşamba günü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 08:01 | Son Güncelleme

14 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1131. hafta Sayısal Loto çekilişi Ankara'da yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Bu Çarşamba gününden itibaren ikili çekilişe geçecek olan Sayısal Loto'da altı bilen yine olmadı ve 3,5 milyon TL devretti. Sayısal Loto'nun yeni sistemi detayları ile 14 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları haberimizde.

14 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'dan bir devir daha, 3.5 milyon TL için çekiliş Çarşamba günü!

Sayısal Loto sonuçları, 14 Temmuz Cumartesi günü yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi 1131. haftasına girdi. Ankara'da yapılan Sayısal Loto çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. 1-49 sayıları arasından seçilen Sayısal Loto çekilişi ile haftanın sayıları belirlendi. Geçen haftadan devirli gelen Sayısal Loto'da altı bilen yine olmadı ve 3 milyon 580 bin lira devretti. Milli Piyango İdaresi tarafndan yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Çarşamba gününden hafta iki gün düzenlenecek Sayısal Loto'da artık devir sınırı da yok. Yeni sistemin detayları ile 14 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları haberimizde.

14 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1131. haftanın kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.

sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO HAFTADA İKİ KEZ ÇEKİLECEK!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi
kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama
büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye
tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)
çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere
devretmeye devam edecektir."

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'da 1130. haftanın kazandıran numaraları; 3, 8, 13, 20, 30, 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş olan ikramiye haftaya devretti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye alacaklar.

7-temmuz-sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...
Ahmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bu iş bitti diyen hata ederAhmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bu iş bitti diyen hata eder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de bir iş hanı bodrumunda ceset bulundu

İzmir'de bir iş hanı bodrumunda ceset bulundu

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...

Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...

Ahmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bu iş bitti diyen hata eder

Ahmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bu iş bitti diyen hata eder

15 Temmuz Pazar reyting sonuçları: Dünya Kupası finali ne kadar izlendi? Reyting birincisi kim oldu?

15 Temmuz Pazar reyting sonuçları: Dünya Kupası finali ne kadar izlendi? Reyting birincisi kim oldu?

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.