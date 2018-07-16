14 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'dan bir devir daha, 3.5 milyon TL için çekiliş Çarşamba günü!

Sayısal Loto sonuçları, 14 Temmuz Cumartesi günü yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi 1131. haftasına girdi. Ankara'da yapılan Sayısal Loto çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. 1-49 sayıları arasından seçilen Sayısal Loto çekilişi ile haftanın sayıları belirlendi. Geçen haftadan devirli gelen Sayısal Loto'da altı bilen yine olmadı ve 3 milyon 580 bin lira devretti. Milli Piyango İdaresi tarafndan yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Çarşamba gününden hafta iki gün düzenlenecek Sayısal Loto'da artık devir sınırı da yok. Yeni sistemin detayları ile 14 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları haberimizde.

14 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1131. haftanın kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.