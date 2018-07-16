14 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'dan bir devir daha, 3.5 milyon TL için çekiliş Çarşamba günü!

Sayısal Loto sonuçları, 14 Temmuz Cumartesi günü yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi 1131. haftasına girdi. Ankara'da yapılan Sayısal Loto çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. 1-49 sayıları arasından seçilen Sayısal Loto çekilişi ile haftanın sayıları belirlendi. Geçen haftadan devirli gelen Sayısal Loto'da altı bilen yine olmadı ve 3 milyon 580 bin lira devretti. Milli Piyango İdaresi tarafndan yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Çarşamba gününden hafta iki gün düzenlenecek Sayısal Loto'da artık devir sınırı da yok. Yeni sistemin detayları ile 14 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları haberimizde.
Sayısal Loto oyununun 1131. haftanın kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi
kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama
büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye
tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)
çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere
devretmeye devam edecektir."
Sayısal Loto'da 1130. haftanın kazandıran numaraları; 3, 8, 13, 20, 30, 46 olarak belirlendi.
Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş olan ikramiye haftaya devretti.
Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye alacaklar.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
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