14 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi tesadüfmüş

Polislere yönelik "vur emri" verdiğine dair beyanlar hatırlatılan Poshor, "Polislerin yanına gittim, konuştum, tokalaştım. Benim polislere söylediğim, 'IŞİD saldırısı için buraya geldik. Siz de bunun için geldiyseniz tamam.' dedim. Onlara karşı vur emri vermek filan doğru değil." diyerek kendini savundu.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın, darbe girişiminden önce Kosova'da görevli olmasına rağmen Ankara'ya geldiğini belirterek, "14 Temmuz'da Ankara'ya gelmenin özel bir sebebi var mı?" sorusunu yönelttiği Poshor, "Tamamen tesadüf." cevabını verdi.

Darbe bildirisini okutmak amacıyla Ümit Gençer'in TRT stüdyosuna girmesinden sonra askerlere, "Kimseyi içeri almayın, içeri giriş çıkışları engelleyin." emri verdiğine ilişkin soru üzerine Poshor, böyle bir emir vermediğini iddia etti.

Savunmasında, alay personelinin yapacağı tatbikata "gözlemci" olarak katıldığını beyan ettiği hatırlatılarak neden silah ve teçhizat aldığı sorulan Poshor, tatbikat için hazırlık yaparken kendisine TRT'ye terör saldırısı olabileceğinin söylendiğini, çatışma çıkması ihtimaline karşı silah aldığını anlattı.

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında hakkında soruşturma olup olmadığı sorulan Poshor, söz konusu soruşturmaların başında kendisinin de şüpheli olarak yer aldığını, sonra da hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini dile getirdi. Poshor, davaların görüldüğü aşamada da tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını bildirdi.

- "Ateş edin" emri verdiğini inkar etti

Darbe girişiminden önce eski albay Barış'ın habercisi olan sanık eski uzman çavuş Fatih Gazel'in, "Kadere inandığınızı söylediniz. Bu mahkemenin dışında öbür tarafta da bir mahkeme kurulacak, bunu hatırlatarak soruyorum. 'Ateş edin' emri verdiniz mi, vermediniz mi?" sorusuna sanık Poshor, "Havaya ateş edin emri verdim, halka ya da polise ateş edin emri vermedim. Bunu da sizin can güvenliğiniz için verdim." diye cevapladı.