14. Uluslararası Bodrum D-Marin Klasik Müzik Festivali

Doğuş Grubunca, 4-8 Ağustos'ta D-Marin Turgutreis Marina'daki çekek alanına kurulan platformda düzenlenen konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi.
Sanat Yönetmenliğini Tuğçe Tez'in üstlendiği festivalde orkestra, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Doğuş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hüsnü Akhan, gecede yaptığı konuşmada, 2007 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına sponsor olarak katkı verdiklerini söyledi.
Festivalin daha da uzun yıllara yayılması temennisinde bulunan Akhan, Bodrum'un doğasıyla çok güzel bir yer olduğunu ve güzel etkinlikleri hep hak ettiğini vurguladı.
Gecede, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'a onur ödülü verildi.
Festivalde, bugüne kadar 4 bini aşkın müzisyenin 121 konserde 200 binden fazla müzikseverle buluştuğu bildirildi.
Festival kapsamında, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Ólafsson ve Avi Avital gibi yıldızların yanı sıra Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüözlerin konser vereceği bildirildi.
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