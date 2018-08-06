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14. Uluslararası Bodrum D-Marin Klasik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

Festival kapsamında, piyanist Fazıl Say konser verdi

  1. Uluslararası Bodrum D-Marin Klasik Müzik Festivali kapsamında Piyanist Fazıl Say konser verdi.

Doğuş Grubunca, 4-8 Ağustos'ta D-Marin Turgutreis Marina'daki çekek alanına kurulan platformda düzenlenen etkinlikte, Say sanatseverlerle buluştu.

Say konserinde, Beethoven ve Chopin gibi sevilen bestecilerin eserlerine yer verdi.

Yaklaşık 2 saat süren konseri aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın da olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

Festivalde, Gülsin Onay, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Vikingur Olafsson ve Avi Avital gibi yıldızların yanı sıra Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüözler konser verecek.

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