14. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması başladı

İSTANBUL (AA) - Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, "çini" temasıyla başladı.
Geleneksel sanat eserlerinden oluşan bir sergiyle başlayan festivalin açılışında konuşan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Ülkemiz açısından çok hareketli bir gün geçirdik. 24 Haziran seçimleri sonrasında halkımızın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün görevine başladı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ümit ediyorum ki ülkemiz açısından çok hayırlı, çok güzel işleri hep beraber gerçekleştireceğiz.” dedi.
Tekirdağ’da yanan tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Şahin, “Kültür festivalimizin arifesinde önemli bir tren kazası yaşadık. Dün Tekirdağ’da 24 vatandaşımızı kaybettiğimiz önemli bir tren kazası oldu. Bu akşamki konserimizi de bu nedenle ertelemek zorunda kaldık. Ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.
Festivalin düzenlemesine destek veren derneklere teşekkür eden Şahin, şöyle devam etti.
"22 ülkeden 62 farklı sanatçıyla 14'üncü kez dünyanın sanatçısını Pendik’te buluşturuyoruz. Ve ana temamız çini. Çini deyince toprak, ateş ve rengarenk desenler var. Elbette sadece çini değil, 30 farklı branşta muhteşem sanat eserlerini hep beraber seyredeceğiz. Gerçekten Pendik’te kültür adına çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah 15 Temmuz’un yıl dönümünde de burada hep beraber serginin finalinde buluşacağımızı ümit ediyorum." Festivale Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in yanı sıra, CİOFF (Türkiye Uluslar arası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) Türkiye Genel Sekreteri Muammer Arslan, Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Andreas Gregorio Nunez ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Abdürrıza Raşid katıldı.
Açılış töreninin ardından, Belediye Başkanı ve konuklar sergiyi dolaştı.
Festival ve sergi 15 Temmuz'a kadar devam edecek.
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