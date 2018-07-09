14. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması başladı

İSTANBUL (AA) - Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, "çini" temasıyla başladı.

Geleneksel sanat eserlerinden oluşan bir sergiyle başlayan festivalin açılışında konuşan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Ülkemiz açısından çok hareketli bir gün geçirdik. 24 Haziran seçimleri sonrasında halkımızın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün görevine başladı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ümit ediyorum ki ülkemiz açısından çok hayırlı, çok güzel işleri hep beraber gerçekleştireceğiz.” dedi.

Tekirdağ’da yanan tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Şahin, “Kültür festivalimizin arifesinde önemli bir tren kazası yaşadık. Dün Tekirdağ’da 24 vatandaşımızı kaybettiğimiz önemli bir tren kazası oldu. Bu akşamki konserimizi de bu nedenle ertelemek zorunda kaldık. Ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Festivalin düzenlemesine destek veren derneklere teşekkür eden Şahin, şöyle devam etti.