14. Uluslararası Leylek Festivali

Bursa'nın Karacabey İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Leylek Festivali", 30 Haziran-1 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Karacabey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival kapsamında halk oyunları gösterileri, çocuklar için çeşitli yarışmalar, üç boyutlu film gösterimleri, fener alayı, gölde tekne turları ve leylek koşusu düzenlenecek. Festivalde Eda-Metin Özülkü konser verecek.

Cumartesi ve pazar günleri Karacabey Cumhuriyet alanından Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival alanına ücretsiz otobüs seferleri yapılacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin "Hayvan Dostu Karacabey" unvanını, yarış atları, ayı barınağı, kangal çiftlikleri, leylek festivali, Uluabat Kuş Cenneti, Longoz ormanlarındaki bitki ve hayvan türleri gibi değerleri ile geçmişten bu yana gururla taşıdığını ifade etti.

