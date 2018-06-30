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"14. Uluslararası Leylek Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki festivale katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri izledi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Leylek Festivali" başladı.

Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye olan ve "Leylek köyü" olarak da bilinen kırsal Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival, halk oyunları gösterileriyle başladı.

Konserler, bisiklet ve tekne turları, yarışmalar ve sihirbaz gösterilerinin düzenleneceği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Festivale katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri gözlemleme olanağı buldu.

Yarın sona erecek festival boyunca açık olacak "köylü pazarı"nda mahalle sakinlerinin hazırladığı ev yapımı tarhana, ekmek, salça, turşu, reçel ve benzeri ürünler de satışa sunuluyor.

Fener alayı ve leylek koşusunun da düzenleneceği festival kapsamında, Eda-Metin Özülkü konser verecek.

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14. Uluslararası Leylek Festivali Bursa festival leylek

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