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14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yaşanan olay kan dondurdu. Siverek ilçesinde, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki A.B.'nin, doğum sancısı yaşadığı belirlendi. Doğumhaneye alınan A.B., kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuk anne ifadesinde, abisi ile görme engelli dayısının tecavüzüne uğradığını söyledi. Gözaltına alınan dayı ve abi ise A.B. ile kendilerini zorlamasıyla ilişkiye girdiklerini söyleyip, dünyaya gelen çocukla ilgili birbirlerini suçladı.

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

Siverek'in Kale Mahallesi'nde oturan A.B., geçen cumartesi gününün ilk saatlerinde rahatsızlanınca ailesi tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste muayene edilen A.B.'nin sancılandığı belirlenince hemen doğumhaneye alındı ve 14 yaşındaki çocuk, kız bebek dünyaya getirdi.

Doktorların reşit olmayan kız çocuğunun doğum yaptığını bildirmesiyle hastaneye gelen polisler, kız çocuğunun psikolog nezaretinde bilgisine başvurdu.

'KIZ KARDEŞİM TEKLİF ETTİ'

A.B., kendisine abisi M.B. ile dayısı M.İ.'nin tecavüz ettiğini belirtip, yaşadıklarını tehdit edildiği için ailesine ya da başka kimseye anlatamadığını söyledi. Hamile kaldığını kısa süre önce öğrendiğini ve bol kıyafetler giyerek bu durumu gizlemeye çalıştığını anlatan A.B., çocuğun kimden olduğunu ise bilmediğini söyledi.

Küçük kızın ifadesinin ardından polis, şüpheli abi M.B. ile dayı M.A.'yı evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli abi sorgusunda; 2016 yılı ekim ayında kız kardeşinin, evde yalnız oldukları sırada kendisine ilişkide bulunma teklifinde bulunduğunu öne sürerek, "Kabul etmedim ama bana kendisiyle birlikte olmazsam anneme birlikte olduğumuzu söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine ilişkiye girdik. Kendisiyle başka biriyle ilişkiye girip girmediğini sormadım ve o tarihten sonra bir daha beraber olmadım" dedi.

DAYISI SUÇU AĞABEYE ATTI

Bir gün evde oturduğu sırada morali bozuk olan kız kardeşi A.B. ile konuşunca dayısıyla ilişkiye girdiğini de öğrendiğini öne süren M.B. ifadesinde, "Bu durumu öğrenince 'Babamlara söyleyelim' dedim, ama kabul etmedi. Birkaç ay önce dayıma bu olayı sorunca kardeşimin isteğiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Ama ben dayıma kardeşimle ilişkiye girdiğimi söylemedim. Ben askerden bu yılın mart ayında geldim. Bu tarihten sonra da asla ilişkiye girmedim. Çocuk bana ait değil, bu nedenle serbest bırakılmayı istiyorum" diye konuştu.

Görme engelli olan dayı M.İ. de ifadesinde yeğeninin isteği üzerine ilişki yaşadıkları iddiasında bulundu. Geçen yıl Kasım veya Aralık ayında görme engelli olduğu için yeğeni A.B.'nin kendisini evine getirdiğini ve bu sırada ayrıldığı eşinin de dışarıda olduğunu anlatan M.İ., ifadesinde şöyle dedi:

"Yeğenim A.B., eve geldikten sonra bana cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Ben 'Olmaz' dedim. O zaman bana ailesine gidip kendisine tecavüz ettiğimi söylemekle tehdit etti. Ben yine kabul etmedim ama kendisi zorlayınca korkarak beraber oldum. Benden önce abi ile ilişkiye girdiğini söyledi. O sırada yaşının 14-15 olduğunu da bilmiyordum. Daha sonra annesine sorunca öğrendim. Ben yeğenim ile sadece bir kez cinsel ilişkiye onun zorlamasıyla girdim. Ancak abi ile zorla ilişkiye girip girmediğini ya da kaç kez ilişkiye girdiğini bilmiyorum. A.B.'nin doğum yaptığını polislerden öğrendim. Çocuk abisinden olabilir. Serbest bırakılıp, tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan abi M.B. ile dayı M.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuk yaşta anne olan A.B. ile kız bebeği ise hastanedeki işlemlerinin ardından devlet koruması altına alındı.

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istismar Şanlıurfa çocuk istismar Siverek

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ulan Lut kavmi bile sizden daha namusludur be
allah belanızı versin ya diyip duruyoz ama vermiyor arkadaş saolsun akepe hükümetleri zamanında çocuk tecavüzleri patladı gitti
Bunlara sorulsa hangi dine mensupsunuz diye ne derler acaba?
YAW BİKERE YALAN HABER OLDUĞU BELLİ.... DOĞUM SANCISI TUTMUŞ KARNI BURNUNDA HİÇ Mİ FARKETMEMİŞLER.... MİLLETİ GALEYANA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORSUNUZZ.......
yapmayın büle, yapmayın büle, bu kutsal kentte yapmayın büle...
yapmayın büle, yapmayın büle, bu kutsal kennte yapmayın büle. şanlıurfa'daki viranşehir'e bağlı 3 köydeki telefon dolandırıcılarına da sesleniyorum, yapmayın büle bu şehirde, gidin başka şehire, yaptıklarınız bu şehre hiç yakışmıyor !
iğrenç herifler
siz nasıl pisliksiniznz biri abi biri dayı bu kadarmı kudurdunuz
bütün eş dost akrabadan nefret ettirdiniz bu ne rezillik ya
yuh yaaa yuh. pes. artık.
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