14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Muğla'dan ilçeye gelen Fatma B. ortadan kayboldu. Aramaya çıkan aile bireyleri, boş bir evde ortaokul öğrencisi Fatma B.'yi iple tavana asılı buldu. İpi kesip Fatma B.'yi indiren yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Fatma B.nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan Fatma B.nin cenazesinin, Tonya ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
TACİZ DAVASINDA MAĞDURLAR ARASINDA YER ALMIŞ
Fatma B.'nin, 2016 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G.'nin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, Fatma B.'ye yönelik taciz suçlamasından beraat eden M.G.'nin, diğer çocuklara yönelik davranışları için ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve kararın kesinleştiği belirtildi. Öğretmeninin, kendisine yönelik taciz suçlamasından beraat etmesinden sonra, Fatma B.'nin psikolojik destek almaya başladığı ifade edildi.
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