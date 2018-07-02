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14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız  çocuğunu taciz eden  şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak elle taciz etti. Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı. Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti. Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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