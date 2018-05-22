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14 yaşındaki kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Kayseri'de iğrenç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki adam 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel organını gösterdi. Korkudan ne yapacağını şaşıran çocuk hemen polisi aradı. Zanlı tutuklanırken, mahalleli yaşanan duruma isyan etti

14 yaşındaki kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı

Kayseri'de 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel organını göstererek binaya çağırdığı öne sürülen Fatih Yavuz (40), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Yavuz, okula gitmek için aynı sokakta oturan arkadaşını bekleyen C.Ö.'ye iddiaya göre cinsel organını gösterdi, ardından da bulunduğu binaya çağırdı.

TUTUKLANDI

C.Ö.'nün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Fatih Yavuz, sorgulanmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri istismar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yapılacak ilk iş o organı ameliyat ile almak.
hayret nasil tutukladiniz? 2 gün sonra iyi halden cikar, müthis adaletli ülkemizde
Keşke kıyamet kopsa artık..
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