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14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Adana'da, hastaneye götürülünce hamile olduğu ortaya çıkan Suriye uyruklu E.Ş. (14) ile dini nikahla birlikte yaşayan Suriye uyruklu Ömer Cerruh (27), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Tercüman aracılığıyla savunması alınan Cerruh, "Bu yaşta birisiyle yaşamanın Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum. Suriye'de 14 yaşında evlenilebilir. Ben zaten Suriye'de evlendim" diye konuştu.

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

Suriye uyruklu E.Ş., annesiyle Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenede E.Ş.'nin 14- 15 haftalık hamile olduğu belirlendi. Hastane yetkilileri, kızın yaşının küçük olması nedeniyle polise bilgi verince E.Ş.'nin, Suriye uyruklu Ömer Cerruh ile dini nikahla birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA SONRASI HAKKINDA DAVA AÇILDI

Başlatılan soruşturma sonucu E.Ş.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer Cerruh hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Cerruh ile E.Ş. ve avukatları katıldı.

"SURİYE'DE 14 YAŞINDA EVLENİLEBİLİR"

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Cerruh, "Ben 4 yıldır Türkiye'deyim. Suriye'ye gidip, dini nikah kıyıp, tekrar döndüm. Bu yaşta birisiyle yaşamanın Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum. Suriye'de 14 yaşında evlenilebilir. Ben zaten Suriye'de evlendim" diye konuştu.

"KENDİMİN VE AİLEMİN RIZASI VAR"

Ömer Cerruh'tan şikayetçi olmayan E.Ş. ise 2017 yılında dini nikah kıyıldığını belirterek, "Kendimin ve ailemin rıza var" dedi.

19 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Cerruh'u 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma'dan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Cerruh, cezası onaylanırsa tutuklanacak. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunların bu ülkeyi terk etmesi için ne yapmamız lazım.
Ya sacama sapan kararlar vermeyin..el insaf..ne olacak o kızcagız ve dogacak bebegi? kurda kuşa, pavyoncu ve gazinoculara mı yem edilecek..yazik gunah..bu şimdi daha mı iyi..?
Sözde Müslüman ingiliz cikartmalari
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