15 bin kişilik çiğ köfte şöleni

Zeytinburnu Geleneksel 5. Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni başlıyor. Bugün saat 13.00’da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda Çiğ Köfte Şöleni ile başlayacak olan festivalde, 15 bin vatandaş doğunun en acı lezzetine doyacak.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 5.Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni başlıyor.Bugün saat 13.00’da 15 Temmuz Meydanı’nda on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek olan festivalde 15 bin vatandaşa çiğ köfte ve ayran ikram edilecek.

Tonlarca hamsi, Türkistan pilavı ve Rumeli böreğinin de ikram edileceği festivalde sürpriz sanatçılar da sahne alarak kalabalığı halay ve horonla coşturacak.

15 Nisan Pazar günü saat 13.00’da 15 bin kişilik Rumeli Böreği Şöleni ile devam edecek olan festival,21 Nisan Cumartesi günü 15 bin kişilik Türkistan Pilavı Şöleni,22 Nisan Pazar günü ise 15 bin kişilik Hamsi Şöleni ile sona erecek. Dokuz günlük festival boyunca Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda kurulacak stantlardan on binlerce vatandaşa sürekli ikram yapılacak. Ayrıca her gün Türkiye’nin önde gelen radyo spikerleri de alandan canlı yayın yapacak.