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 15 DAKİKA KURALINA TAKILDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nın  (YKS) birinci bölümü bugün yapılırken yine '15 dakika kuralına' takılıp sınava giremeyen adaylar oldu.

- 1 dakika ile sınavı kaçırdı

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci bölümü bugün yapılırken yine '15 dakika kuralına' takılıp sınava giremeyen adaylar oldu. Avcılar'da sınava giren bir aday kimliğini unutunca yengesi, Esenyurt'tan hareket ederek sınavın başlamasına 5 dakika kala okula ulaştı. Gözlüğünü unutan bir adayın yardımına da annesi yetişti ancak, salonu bilemediği için bu çabası boşa gitti.
Avcılar'daki Atatürk Ortaokulu'na sabah erken saatten itibaren gelenler sıkı aramadan ve kimlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Bu yıl da geçen yıl uygulanan 15 dakika kuralı uyarınca saat 10.00'da tüm kapılar kapanırken, içeri kimse alınmadı. Esenyurt'tan başvurusunu yapan ve Atatürk Ortaokulu'na gelen Cahit isimli aday kimliğini unuttuğunu fark edince evi aradı. Yengesi, kimliği aldığı gibi taksiye atlayarak yola çıkarken kapıların kapanmasından 5 dakika sonra saat 09.55'te kimliği ulaştırınca yüzler güldü. Avcılar'da oturan bir anne de gözlüğünü unuttuğunu fark eden çocuğu için koşturarak eve gidip bunu alıp sınav yapılacak binaya geldi. Ancak, oğlunun 22 salondan hangisinde sınava gireceğini bilemeyince görevliler kendisine yardımcı olamadı. Bu arada emanetçi bulamayınca üzerindeki anahtar, tespih, metal para gibi eşyaları Atatürk büstü altında bırakanlar olduğu görüldü.

1 DAKİKA FARKLA
Saat 10.00'da dış kapıların tamamen kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen genç kız, sonuç alamadı. Kapıya eliyle birkaç kez vuran gürültü üzerine diğer velilerin “Git alt kapıdan şansını dene" uyarısı üzerine "Sınav saat 10.15'te. Neden açmıyorlar?" diye söylenen genç kız koşturarak bir alt sokaktaki okulun diğer kapısına yöneldi. Ancak, burada da kapıyı açan olmadı. Konuşmak ve görüntülenmesini istemeyen genç aday daha sonra bir görevlinin geç kaldığını ve sınava alınmayacağını söylemesi ile adeta yıkıldı. Diğer aileler okulun çevresindeki işyerleri ve ağaçların gölgesinde sınava giren çocuklarını bekledi.

Görüntü Dökümü:
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-Sınava dakikalar kala bir aday koşarak gelirken
-Esenyurt'tan kimliği sınav başlamadan önce getiren kadın
-Oğluna gözlüğünü veremeyen anne
-Atatürk büstü önündeki tespih, anahtarlık ve para
-Sınava giremeyen genç kız

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