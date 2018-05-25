15 dakikalık dolu, ilçeyi beyaza bürüdü

Gürkan YILMAZ/AZDAVAY (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde bugün öğle saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.
Azdavay ilçe merkezinde öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı alanlara atarak korunmaya çalıştı. Dolu nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, tarım arazileri zarar gördü.
Belediye ekipleri, ilçede temizlik çalışması başlattı.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum