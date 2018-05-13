15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin yeniden partilerine dönmesine ilişkin, "Komedi gibi. İstifa ediyor, 'aç, kapa' gibi geri çağırıyorlar. Bir tiyatro, bir komedi. Yani bunun nesine güveneceksiniz. Durum değişiyor, istifa ediyorlar. Durum değişiyor, tekrar geri dönüyorlar. Son derece şık olmayan bir durum. Yakışıksız bir hadise." dedi.

Bakan Özlü, Düzce'de Çilimli İbrahim Hoşver Spor Salonu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Daha sonra Özlü ve protokol üyeleri, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Özlü burada, şehidin annesi Huriye Çatana ile sohbet etti.

Düzce Valiliği Meydanı'nda bulunan Turizm Danışma Ofisi'nin açılışını yapan Özlü, ardından D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Borsa İstanbul Atölye Binası ve Metek Mahallesi'nde yapımı başlayan Engelliler Yüzme Havuzu'nun temel atma törenlerine katıldı.

- "Cumhurbaşkanımızın en doğru kararı vereceğine inanıyoruz"

Törenlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü, seçim çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini söyledi.