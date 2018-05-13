15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin yeniden partilerine dönmesine ilişkin, "Komedi gibi. İstifa ediyor, 'aç, kapa' gibi geri çağırıyorlar. Bir tiyatro, bir komedi. Yani bunun nesine güveneceksiniz. Durum değişiyor, istifa ediyorlar. Durum değişiyor, tekrar geri dönüyorlar. Son derece şık olmayan bir durum. Yakışıksız bir hadise." dedi.
Bakan Özlü, Düzce'de Çilimli İbrahim Hoşver Spor Salonu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Daha sonra Özlü ve protokol üyeleri, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Özlü burada, şehidin annesi Huriye Çatana ile sohbet etti.
Düzce Valiliği Meydanı'nda bulunan Turizm Danışma Ofisi'nin açılışını yapan Özlü, ardından D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Borsa İstanbul Atölye Binası ve Metek Mahallesi'nde yapımı başlayan Engelliler Yüzme Havuzu'nun temel atma törenlerine katıldı.
- "Cumhurbaşkanımızın en doğru kararı vereceğine inanıyoruz"
Törenlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü, seçim çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini söyledi.
AK Parti'ye çok sayıda müracaat olduğunu kaydeden Özlü, şöyle konuştu:
"Bu müracaatları aldıktan sonra temayül yoklaması yapıldı. Temayülden sonra Ankara'da toplanıldı. Geçen hafta genel merkezde alt komisyonlarda mülakatlar yapıldı, tamamlandı. Raporları hazırlandı, üst komisyona verildi. Gelecek hafta üst komisyon çalışmalarını yürütecek. Üst komisyon çalışmalarına, zaman zaman vakit buldukça, sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık edecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlık edeceği komisyon nihai kararı verecek. Cumhurbaşkanımızın en doğru kararı vereceğine inanıyoruz."
Özlü, üst kurul çalışmaları sonrasında milletvekili adaylarının açıklanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık edeceği üst komisyon toplantısında Düzce dahil 81 ilin AK Parti milletvekili adayları belirlenecek, 21 Mayıs'ta da ilan edilecek." diye konuştu.
- "Bir tiyatro, bir komedi"
Bakan Özlü, istifa edip İYİ Parti'ye geçen ve ardından tekrar CHP'ye geçen milletvekillerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Ne söyleyelim, nesini söyleyelim? Komedi gibi. İstifa ediyor, 'aç, kapa' gibi geri çağırıyorlar. Bir tiyatro, bir komedi. Yani bunun nesine güveneceksiniz. Durum değişiyor, istifa ediyorlar. Durum değişiyor, tekrar geri dönüyorlar. Son derece şık olmayan bir durum. Yakışıksız bir hadise. Ama 24 Haziran'da, milletimiz her şeyi görüyor, milletimiz bunun takdirini yapacaktır."
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