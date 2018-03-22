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15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:48 | Son Güncelleme

Ankara'da 19 kişilik suç örgütü, işitme engelli 230 vatandaşı kooperatif kurma bahanesi ile toplam 15 milyon TL dolandırdı. Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, liderliğini İrfan A.'nın yaptığı 19 kişilik suç örgütü, 2015'de kooperatif arsası sahibi olmak ve kar payı verme bahanesiyle Türkiye genelinde yaklaşık 230 işitme engelli vatandaştan para topladı. Mağdurlara, çok sayıda bankadan aynı anda usulsüz bir şekilde kredi çektiren şüpheliler, bu şekilde 15 milyon TL dolandırdı. Dolandırıldıklarını fark eden işitme engelli vatandaşlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunarak şikayetçi oldular. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan operasyonda şüpheliler İrfan A., Veysel Gürsoy Ç., Burak E. İsmet A., Burak A. ve Oktay A. isimli şüphelilere ait ikamet ve iş yeri olmak üzere 7 ayrı adreste 3 Ağustos 2016'da arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde bir şirkete ait çok sayıda doküman, belge ve dijital materyaller ile çok sayıda şahsa ait ortaklık senetleri ve üye belgelerine el konuldu.

KONUT İNŞAATI YAPMAK ÜZERE KURULMADIĞI BELİRLENDİ

Bankalar ve kurumlar ile yapılan yazışmalar, detaylı araştırma ve çalışmalar ile alınan müşteki ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin işitme engelli müştekileri engellerinden faydalanmak suretiyle dolandırdıkları belirlendi. Soruşturma savcısının talimatı ile el konulan belgeler üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen raporda kooperatifin örgüt lideri İrfan A. tarafından asli amacı olan konut inşaatı yapmak üzere kurulmadığı, aksine zimmet suçunu işlemek üzere kurulduğu belirtildi.

KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Dolandırılan işitme engelli vatandaşlar, 20 Mart 2018'de ulusal bir televizyondaki programa katıldı. Dolandırdığı vatandaşları televizyonda gören İrfan A., telefon ile programa bağlanarak 21 Mart 2018'de yapılacak canlı yayına bizzat katılacağını ve iddiaları yanıtlayacağını söyledi. Belirtilen tarihteki programa katılan İrfan A., program bitiminin ardından gözaltına alındı. İrfan A. ile birlikte hareket eden 18 kişi hakkında da gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar toplam 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelilere "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "Kooperatif Kanununa muhalefet etmek" ve "Bankacılık Kanununa muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara vurgun operasyon dolandırıcı

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