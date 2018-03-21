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15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:30 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun'un yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Melek Çoğun ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı mahkemeye gelen raporlarda ByLock yazışma içeriklerinin tespit edilemediğini ancak sanığın 26 Ağustos 2014 ile 9 Ağustos 2015 tarihleri arasında ByLock ile 43 kez temas kurduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Başka bir FETÖ davasında yargılanan eski İKÇÜ çalışanı Ayşenur Duru'nun da ByLock kayıtlarında sanık Çoğun ile yüzlerce kez görüşme ve mesajlaşmasının görüldüğünü ifade eden Mahkeme Başkanı, sanığın teyzesinde ait telefonda da ByLock tespit edildiğini belirtti.

Sanık Çoğun, bunu ilk kez duyduğunu iddia etti.

İddia makamı, ByLock görüşme dökümlerinin beklenmesine ve sanığın ByLock sunucusuna bağlantı yaptığına ilişkin tespitler olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin geçmişte işini severek ve özverili yaptığını belirterek, "Müvekkilim sizin sorduğunuz kişilerle iş gereği görüştüğünü samimi bir şekilde söylemiştir. Müvekkilimin Bank Asya hesabı yoktur. Rahatsızlığı vardır ve cezaevi şartlarında çok zorlanmaktadır. Tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Çoğun ise kendisi yokken odasında arama yapıldığını belirterek, "ByLock kullandığım iddiası, arama yapan kişiler tarafından oradaki kişilere söylenmiş. Bir tedirginliğim olsaydı telefonu ortadan kaldırırdım." dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Melek Çoğun hakkında hazırlanan iddianamede ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Çoğun'un 2011'de 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığı, 2016'nın başında yazılım şube müdürü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olduğuna dikkat çekilmişti.

Çoğun hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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