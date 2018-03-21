15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığının yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Melek Çoğun ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı mahkemeye gelen raporlarda ByLock yazışma içeriklerinin tespit edilemediğini ancak sanığın 26 Ağustos 2014 ile 9 Ağustos 2015 tarihleri arasında ByLock ile 43 kez temas kurduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Başka bir FETÖ davasında yargılanan eski İKÇÜ çalışanı Ayşenur Duru'nun da ByLock kayıtlarında sanık Çoğun ile yüzlerce kez görüşme ve mesajlaşmasının görüldüğünü ifade eden Mahkeme Başkanı, sanığın teyzesinde ait telefonda da ByLock tespit edildiğini belirtti.

Sanık Çoğun, bunu ilk kez duyduğunu iddia etti.

İddia makamı, ByLock görüşme dökümlerinin beklenmesine ve sanığın ByLock sunucusuna bağlantı yaptığına ilişkin tespitler olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.