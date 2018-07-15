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15 Temmuz baskılı 1 TL'leri para üstü olarak veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, market işletmeciliği yapan Tarık Atak, yaklaşık 1 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri hain darbe girişimine dikkat çekmek için para üstü olarak veriyor.

15 Temmuz baskılı 1 TL'leri para üstü olarak veriyor

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, market işletmeciliği yapan Tarık Atak, yaklaşık 1 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri hain darbe girişimine dikkat çekmek için para üstü olarak veriyor.
Kula'da market işletmeciliği yapan Tarık Atak, yaklaşık bir yıl önce açtığı işletmede bugüne kadar toplam 450 TL'lik 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri biriktirdi. Biriktirdiği 15 Temmuz baskılı madeni paraları darbe girişiminin ikinci yıldönümünde müşterilerine para üstü olarak verdiğini ve bu uygulamayı hain darbe girişimini unutturmamak adına yaptığını söyleyen Atak, "İşletmemizi açalı yaklaşık bir yıl oldu. Bu süre zarfında elimize geçen 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri biriktirdim. Hain darbe girişimini unutturmamak adına, şehitlerimiz, gazilerimiz, vatanımız ve milletimiz anısına bu paraları biriktirdim. Bugün de hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünü yaşarken, müşterilerimize 15 Temmuz baskılı 1 TL'leri dağıtıyorum. Müşterilerimiz de bu hassasiyete seviniyor. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

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15 Temmuz baskılı 1 TL'leri para üstü olarak veriyor15 Temmuz baskılı 1 TL'leri para üstü olarak veriyor

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