"15 Temmuz" Bosna Hersek'in dört bir yanında anlatılacak

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANIN - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bu yıl da Bosna Hersek'in dört bir tarafında farklı anma etkinlikleri, fotoğraf sergileri ve paneller düzenlenecek. Geçen yıl çok sayıda konferans, panel, sergi, anma programına ev sahipliği yapan Bosna Hersek'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde de farklı şehirlerde etkinlikler yapılacak. Saraybosna'dan Gorazde'ye, Bihaç'tan Mostar'a, Buzim'den Kakanj'a kadar ülkenin dört bir tarafında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, FETÖ hakkında Bosnalılara da uyarılarda bulundu. Koç, 13-14-15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerde, yerel yönetimlerle hareket ederek dayanışma ve iş birliğini göstermek istediklerini belirterek, bu yıl da programların organizasyonunda Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanlığı ile hareket etme kararı aldıklarını söyledi. Bakanlığın, Bosnalı gazilerin katılımıyla her yıl farklı bir kantonda düzenlediği, bu yıl da 14 Temmuz'da Gorazde'de yapılacak törenlere katılacaklarını aktaran Koç, "Birlikte şehitliği ziyaret edeceğiz. Ardından spor faaliyetlerinin açılışı yapılacak. 15 Temmuz Sergisi, 15 Temmuz Paneli ve günün anısına Gorazde'de etkinlikler gerçekleştirilecek. O gün birlikte kılınacak öğle namazının ardından da Gorazde Merkez Camisi'nde şehitlerimiz için dua okunacak." dedi.

Koç, 14 Temmuz akşamı da TRT ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde, büyükelçiliğin desteğiyle düzenlenecek programda, TRT sanatçılarının başkent Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde kahramanlık türküleri seslendireceğini dile getirdi. - Demokrasi için koşulacak Bosna Hersek'teki en önemli 15 Temmuz programlarından biri de Saraybosna Büyükelçiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi Koşusu" olacak. Koç, geçen yıl da düzenlenen ve geniş katılım sağlanan koşunun 15 Temmuz günü yerel saatle 10.00'da büyükelçiliğin de bulunduğu "Vilsonovo" yürüyüş yolunda yapılacağını ifade ederek, "Bu spor etkinliğiyle hem o günü anıyoruz hem de bir sosyal dokunuş sağlamış oluyoruz." dedi. Aynı gün öğle namazının ardından da Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulacağını söyleyen Koç, aynı akşam Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret edeceklerini ve akşam namazının ardından demokrasi nöbeti düzenleyeceklerini kaydetti. Koç, ülkenin farklı şehirlerinde de benzer etkinlikler düzenleneceğini belirterek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından da Kakanj, Bihaç ve Buzim şehirlerinde programlar düzenleneceği anlattı.

- Mostar'da ağaçlandırma faaliyeti Mostar Başkonsolosluğunca da Cemal Bijedic Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde bir ağaçlandırma faaliyeti yapılacağını dile getiren Koç, 15 Temmuz’da ilk kez gerçekleştirilecek bu faaliyetin, yıl içinde de devam edeceğini, okulların bahçelerine, kardeş belediyelerin uygun göreceği yerlere yıl boyunca ağaçlandırma yapılacağını ifade etti. Bosna Hersek'in uygun görülen her yerinde 15 Temmuz faaliyetleri gerçekleştireceklerini vurgulayan Koç, 13 Temmuz'da da Saraybosna'daki Uluslararası Amerikan Üniversitesinin mezuniyet töreninde "15 Temmuz ve FETÖ mücadelesi" üzerine konuşma yapacağını söyledi. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağların beşeri ilişkilerle güçlendiğine işaret eden Koç, "15 Temmuz gecesi, FETÖ’nün hain darbe girişiminde de Bosna Hersek bizimle beraber uyumadan, ayakta duran, dua eden ve bizimle beraber olan dayanışma gösteren bir ülke. Her yıl bizimle bu etkinlikleri yaşamaları, o anı hatırlamaları, o ana tanıklık etmeleri, ikili ilişkilerimizdeki yakınlığı gösteriyor." dedi.