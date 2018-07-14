Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ödenen bedel ne kadar büyükse, yazılan destan da o kadar ölümsüzdür. Eğer bir de ödenen bedel canlar ise o destan milletin yüreğinden asla silinmez. 15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yaşanılan bu coğrafyada kalıcılığın tescillendiği 1071'den bugüne kadar içeriden ve dışarıdan yapılan birçok saldırıya üzülerek tanık olunduğunu belirten Selçuk, 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde de bu saldırıların varlığını devam ettirdiğini ifade etti.

Selçuk, demokrasi dışı birçok müdahalelerle millet iradesinin yok sayıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların en sonuncusu 15 Temmuz 2016'da kahraman ordumuzun içine sinsice sızmış bir grup cuntanın hain darbe girişimidir. Büyük milletlerin büyük destanları vardır. 15 Temmuz, büyük Türk milletinin en büyük destanlarından birinin adıdır. Büyük destanlar büyük davalar uğruna yazılır. Bir dava uğruna yazılan destanın ölümsüzlüğü ödenen bedellerle doğru orantılıdır. Ödenen bedel ne kadar büyükse yazılan destan da o kadar ölümsüzdür. Eğer bir de ödenen bedel canlar ise o destan milletin yüreğinden asla silinmez. 15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır. 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İstiklal şairinin de mısralarında anlattığı gibi 15 Temmuz gecesi beraber hareket eden bir milletin ne tank ne uçak ne de bir tüfek tarafından asla durdurulamayacağının en güzel örneğidir."