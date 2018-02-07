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15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 100 kişi ise beraat etti.

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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15 Temmuz Kara Harp Okulu

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini itiraf EDENLER dışarda birde krallar gibi yaşıyor olmaz terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten hesap verirdi
mah sen ne ayaksın.
@mah6bsddn4 Aynen kardeşim. Kesinlikle katılıyorum.
@emre_ermis_1990 Sen ve kardeşin...ABD tohumusunuz...
@serdogan_07 doğrular canınımı sıktı kardeş
@alikaya197267 belli ki adam gibi adam, peki senin gibi sahtekar fetöcüler ne ayak..? asıl soru bu olmalı..!
sizin aklımız devlet işlerine ermez kuş beyinliler gereğini yapmıştır reis onu anlamak için deha olmanız gerekir olamadığınıza göre oturun oturduğunuz yerde
@mah6bsddn4 Fetö yö önce F tipi çete deyip sonra fetö yalakası olanlarıda kodese tıkmak lazım..
milletine kurşun sıkan vatan hainlerine gün yüzü gösterme Allah'ım.
hastir ulan darbeye tiyatro diyenler ne olacak
senin taaaa anladın sen onu malll
İÇERDE SEBEPSİZ YERE YATANLARIN BUNUN SEBEBI OLANLARA YARDIM VE YATAKLIK EDENLERE NE DEDI DE YAPMADIK DIYENLERE DAVA ACMASI GEREKIYOR mah6bsddn4 YORUMUNA KATILIYORUM
beraat edilenler geri alinacakmi
ne istedin de vermedik diyenler için herhangi bir uygulama olmayacak mı ?
@karayel0078 iyiki ezberlemişin?
Feto nun AKP kanadı yok mu ? yoksa onları dokunulmazlık zırhı ile koruyan biri mi var ?
onlar kandırıldı
Hepsini asın. Bunlar çok kişinin kanına girdi.
sebep olanlar ne olacak?
şimdi bir kesim ortalıkta dolaşıyor.. biz ümmetin kullarıyız vs vs diye din diyorlar Allah diyorlar kuran diyorlar oy topluyorlar.. Ümmetin kulu olan Hz Ömeri de benimser diğerlerinide değil mi? Hz. Ömer’in Adalet Mülkün Temelidir sözünü bugünlere yorumladığızda ortada ne adalet var ne korunmuş bir mülk var nede temel var ve bunlara sebebiyet veren insanlar hala ümmetin kuluyuz diyip Allah diyip şehidim diyip beğeni topluyorlar.. Türkiye çok garip
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çöp olmuş.paralar sıfırlanmış.zarrab akp li bakanlara çuvalla rüşvet vermiş.soruşturacak onurlu bir yargı bulunamamış.sıtkı rüşvet için kucağa oturtulmuş.17 aralıkta hırsızlar polisleri hapsetmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş..silahlı kuvvetler balyoz ve ergenekon denilerek çökertilmiş.milletin malı gasp edilmiş.NE O DARBE Mİ OLMUŞ.
DARBEYE KARIŞAN YELTENEN yapan elbette çeksin cezasını ama askerlikle ilgisli olmayan çaycı çorbacı memur günah kardeşim sivilleri ne diye içerde tutuyorsunuz intikamsa Allah tan korkun masum sivillerin ne suçu var şuanda bir sürü cemaat üyesi var hemde aleni yapıyorlar menzil cemaati mahmut efendi sülaymen cemaati o zaman onlarda mı suçlu o zaman onlarıda ceza evine alın eğer değilse günahtır sivilleri salıverin.
@murat_1983_muaye 100 kişi beraat etmiş işte..bırakta ona senin gibi cahiller değilde mahkeme karar versin.
boş gevezelik yapmayın terör listesine alındıktan sonra daha bu yapı ile iş tutanlar ceza alacaklar tabi mazlumlarda inşallah beraat edecektir
akplilerin muebbet almasi lazim koyun koyuna beraberdiler ya hani turkce olimpiyatlar muhterem hocaefendi falan!!!
@akin_gurpinar_1982 bazı çakallarda önce fetöye önce çete diyorlardı şimdi fetö yalakasj oldu..onlarıda kodese tıkmak lazım.
darbecilerin cezası bellidir..haklı karar ama en büyük feto destekçisi akp idi bunu herkes biliyor ve bu kadar büyümesine izin verende akp..iktidar akp olmasa başka bir parti olsa akp kapanırdi o derece fetoya yardım etti zamanında..bunu tüm türkiye biliyor..ve fetocu larin oylarını yıllardır akp aldı..haklı değil güçlü kazanıyor turkiyede
hain fetoculerin ortakladi iktidarda
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