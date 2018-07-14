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15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz olacak.

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
BAYRAMLARDA BİLE ÜCRETLİ DEMEKKİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR GÜN SADECE 15 TEMMUZDA ŞEHİTLERİMİZ YOK BİZİM BU BÖYLE BİLİNE........
avrasya öksüz mü ? onu niye bedava yapmadınız, bedava olsaydı yarın 20 kere geçecektim...
BU OLAYIN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ AMA İNANIN DARBE OLDU ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ BEN HALA ANLAMIŞ DEGİLİM VALLAHİ KİM KİMİ NE İÇİN ÖLDÜRDÜ YAPAN KİM KARŞI KOYAN KİM BİR ANLASAYDIM .
@vural1946 2 yıl gecti
EY MİLLET İSTER KUTLAYIN İSTER KUTLAMAYIN FAKAT ÖZELLİKLE KUTLAMAYI DÜŞÜNENLER SAKIN HA SİLAHLA KUTLAMA YAPMAYIN EGERKİ KUTLUYACAKSANIZ OYNAYIN BAGIRIN ÇAGIRIN DAVUL ZURNA ÇALIN AMA SAKINHA SAKIN KUTLAMA ADIALTINDA TERÖR ESTİRMEYİN. 8O MİLYON MİLLETİN HUZURUNU BOZMAYIN ,EGERKİ SİLALA KUTLAMA YAPILIR BİR TEK KİŞİNİN BURNU KANARSA SORULUSU BİZİ YÖNETENLERDİR.
diğer önemli günlerde niye bu hassasiyet gösterilmiyor.bu millet sizin kötü yönetimlerinizin vebalini sürekli temizlemek zorundamı.abdülhamit gitti şimdide başkası parsel parsel sattı.başımıza gelmeyen kalmadı
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