15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Cumali İbin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve yaralananlar olanlar için toplanan paraların kendilerine teslim edilmeyeceğini söylediğini öne sürdü.
İbin'in öne sürdüğüne göre 15 Temmuz'da yaralanan Sebahattin Çelik isimli bir kişi konu hakkında Varank ile konuştu. İddiaya göre Varank, "Paralar verilmeyecek, vakıfta en iyi şekilde değerlendirilecek" ifadesini kullandı.
MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINDAN İSTİFA ETTİ
Bunu öğrendikten sonra AK Parti'den milletvekili aday adaylığını da gerçi çektiğini söyleyen İbin, sosyal medya hesabından "Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” dedi.
BASIN DUYURUSU pic.twitter.com/rJgWMKwRED— ???????? Cumali ibin???????? (@cumaliibingazi) 6 Mayıs 2018
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