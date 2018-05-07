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15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında yaralanan vatandaşlardan olan Cumali İbin, 15 Temmuz'da kendisi gibi yaralananlar ve hayatını kaybedenler için toplanan paraların bir vakıf bünyesinde toplanacağını ve ilgili kişilere verilmeyeceğini söyledi. İbin olay sonrası AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili aday adaylığından istifa etti.

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Cumali İbin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve yaralananlar olanlar için toplanan paraların kendilerine teslim edilmeyeceğini söylediğini öne sürdü.

İbin'in öne sürdüğüne göre 15 Temmuz'da yaralanan Sebahattin Çelik isimli bir kişi konu hakkında Varank ile konuştu. İddiaya göre Varank, "Paralar verilmeyecek, vakıfta en iyi şekilde değerlendirilecek" ifadesini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Bunu öğrendikten sonra AK Parti'den milletvekili aday adaylığını da gerçi çektiğini söyleyen İbin, sosyal medya hesabından "Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” dedi.


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Cumali İbin 15 Temmuz darbe girişimi ak parti istanbul milletvekilliği adayları

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sizin gaziliğinizde şehitliğinizde yalan. Bir çoğunuz vatan için değil cb için sokaklardaydınız. Baki olan kişiler değil Devlettir.
bunların şehitliğide gaziliğide hayatlarıda para ve menfaat...tek umursadıkları şey para...her şeyleri para olmuş bu şeytanlarınn....
bunudami çaldınız yazık çok yazık
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