'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Edinilen bilgiye göre Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi 10014 sokak 3 numaralı evde oturan, eşi emekli, kendisi de ev kadını olan Hicran Kırkbey'in (63) 28 Şubat 2018 günü ev telefonu çaldı. Kırkbey telefonu açtığında karşısındaki kişi kendisini polis olarak tanıtarak, Kırkbey'in bütün bilgilerini ve akrabalarının isimlerini saydıktan sonra kimlik kartını düşürüp düşürmediğini ya da bir yere verip vermediğini sorup, daha sonra bir yerde hırsızlık olduğunu, çalınan eşyalarda parmak izinin çıktığını, hakkında tutuklama kararı olduğunu söyledi. "'TUTUKLAMA KARARI VAR' DEDİKLERİ AN NEVRİM DÖNDÜ"



Kırkbey, yaşadığı bu olaydan dolayı çok korktuğunu anlatarak şöyle devam etti: "Ben de kendimi aklamak için ne sordularsa yanıt verdim. Bana; ‘Senin kimlik bilgilerini satmışlar. Bu bilgileri alanlar senin üzerine çalıntı mal ve eşya almışlar’ dediler. O an aklıma hiç gelmedi ki. Onlara; 'Evimde hiçbir şey yok' yanıtını vereyim. Bana; ‘Hakkında tutuklama kararı var’ dedikleri an nevrim döndü, kendimi adeta kaybettim ve ağlamaya başladım. Hatta korkudan kustum bile. Bunun bir oyun olduğunu sandım. Kendimi kötü hissedip, tansiyonum yükselince beni telefondan teskin etmeye çalıştılar. Bana; ‘İki kişiyi yakaladık, ellerinde senin kimlik bilgilerin var. Çalıntı mal ve eşyaların sende olduklarını söylüyorlar’ dediler."

15 TEMMUZ GİRİŞİMİNİ KULLANDILAR



Kırbey, şoka girmesine rağmen bunun bir oyun olduğunu söyleyince dolandırıcıların bu kez manevi değerleri istismar ettiğini söyleyerek, "Sonrasında bana; ‘Sen, 15 Temmuz’u biliyor musun?’ diye sordular. ‘Evet’ yanıtı verince de; ‘Senin için burada 15 Temmuz’daki gibi kıyamet kopacak. Biz sana yardımcı olmak istiyoruz’ dediler. Ben de; ‘Size inanmıyorum, bu bir oyun’ dedim. O zaman da bana; ‘Abla, ben bir şehit ağabeyi bir polisim. Dört de çocuğum var. Onların üzerine yemin ederim’ diyerek, beni ikna etmeye çalıştılar. Şehitler üzerine yemin edince onlara inandım ve de güvendim. Benden cep telefonu numaramı istediler, bende istenileni yaptım. Nevrim döndü ya nevrim döndü. Ağlıyor ve kusuyorum. Telefonu kapatıp ilacımı içip de kendime gelmeye çalıştım. Telefon tekrar çalıp, benimle konuşmaya başladıklarında evde altın ya da para olup olmadığını, varsa miktarını sorup öğrenmeye çalıştılar. Ben de; ‘Oğlum, madem ki bana yardımcı olacaksınız; eşim, çocuklarım kısacası hiç kimsenin haberi olmadan bankaya kefen parası yatırdım. Ama kocamın yeni bir iş kurmak için benim adıma bankaya yatırdığı 18 bin lirayı çektim. Evde o var’ dedim. Bana banka çalışanlarının, para karşılığında kimlik bilgilerimi sattığını söylediler. Ben de; ‘Bankaya güvenmeyeceksem, o zaman kime güveneceğim’ diye sordum. Öyle şeyler söylediler ki, inanmamak elde değildi" dedi.

"ALTINLARA BASTIR PARMAK İÇİN İYİ ÇIKSIN"



Kırkbey, evdeki para ve altınları bir poşetin içine koyup, kendilerine vermemi istediklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Hatta evimin önündeki zeytin ağacına kadar bana tarif ettiler. Ben de; ‘Sen beni nereden görüyorsun?’ diye sordum. Bana; ‘Biz sizi araştırdık, siz ve aileniz çok temiz insanlarsınız. Size yardımcı olmak istiyoruz, sen benim annemsin, sen benim bacımsın, sen benim kardeşimsin’ dediler. Ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Bankadan parayı çekip eve geldim, daha çantamdan bile çıkartmamıştım. O parayla birlikte evde bulunan altınları da poşetin içine koydum. Telefonda bana paranın üzerine sert basmamı, bu paranın bana ait olduğunu kanıtlamak için de parmak izi bırakmamı söylediler. Ben de istenileni yaptım. Kendi ellerimle 35 bin lira değerindeki para ve altınları onlara götürüp verdim." CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI GÜN DOLANDIRDI"



Kırbey, parayı verdikten sonra eve gelince dolandırıldığını anladığını, önce oğlunu daha sonra da polisi aradığını kaydetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine hareke geçip güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı. Yapılan incelemede bir kişinin sürekli telefonda görüştüğünü, olay sırasında taksi kullandığını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada zanlının Ergin şenlikten (32) isimli şahıs olduğunu bu şahsın da yine dolandırıcılık suçundan Tarsus Açık Cezaevinde olduğunu, cezaevinden izinli çıktığı gün yaşlı kadını dolandırıldığını belirledi. Zanlı hakkında bu olaydan da işlem yapıldı.