15 Temmuz darbe girişimine dair Beştepe Karargahı'ndan yeni görüntüler (2)

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhı’nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde, darbe karşıtı askerlerin derdest edilmesi, darbenin püskürtülmesinin ardından darbecilerin teslim alınması ve karargâh önünde vatandaşlara helikopterlerden ateş açılması yer alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda darbe gecesi yaşananlarla ilgili 244 sanığın yargılanmasına, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer rapor girdi. Raporda yer alan görüntülere, dışarıdan gelen askerlerle karargâhtaki darbe yanlısı askerlerin toplantı yapmasının ardından cephanelikten silah ve mühimmat alan darbecilerin karargâhın kritik noktalarını tuttukları görülüyor. Darbeci olmayan askerlerin derdest edilmesi görüntülere yansıyor. Bu sırada darbecileri engellemek isteyen çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı önünde toplanmaya başlıyor. Darbecilerin tehdidine rağmen dağılmayan vatandaşlara, helikopterlerden ateş açılması ve çok sayıda vatandaşın vurulma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyor.

Görüntülerde, sabaha karşı darbenin püskürtülmesinin ardından ise darbecilerin karargâh önüne gelen polisle çatışmaları ve teslim alınmaları yansıyor.

Görüntü Dökümü

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Görüntülerde, darbe karşıtı askerlerin derdest edilmesi

Darbenin püskürtülmesinin ardından darbecilerin teslim alınması

Karargâh önünde vatandaşlara helikopterlerden ateş açılması

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

