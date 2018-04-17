HABER

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasının karar duruşması görülmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasının karar duruşması öncesi açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Öyle bir karar çıkmalı ki her birimizin vicdanının rahatlayacağı bir karar olmalıdır” dedi.FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasının karar duruşması İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Tuzla Belediye Başkanı Dr.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasının karar duruşması öncesi açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Öyle bir karar çıkmalı ki her birimizin vicdanının rahatlayacağı bir karar olmalıdır” dedi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasının karar duruşması İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile çok sayıda vatandaş davayı takip etmek üzere duruşmaya katıldı.
14 tutuklu sanığın yargılandığı ana darbe davası öncesi açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İnşallah bu gelinen süreç içerisinde tabi ki bu hain FETÖ terör örgütünün artık karar aşaması geldi. 15 Temmuz akşamı yapılan bu hain saldırının da, bu saldırıya kalkışanların da bu milletin, devlet içerisinde yapılandırmanın çözümü noktasında o gün 251 şehidimizin ve binlerce gazimizin hesabının görüleceği gün olarak görüyoruz” dedi.

“Biz hakimlerimize, yüce adalete güveniyoruz”
İl Başkanı Bayram Şenocak, “Bugüne kadar bu ülkenin bekası ile oynayanlara öyle bir ceza verilmeli ki ibreti alem olması bakımından bu ülkede bugüne kadar işte darbeymiş, herhangi bir kalkışmaymış bir daha buna asla tereddüt etmeden hiçbir şekilde kalkışma olmasın. Bu ülkedeki bütün vatandaşlarımız, kaçanları saymıyorum. Kaçmayıp da, saklanmayıp da bu ülkenin devamı için, bekası için, irade için, istikrar için, istikbal için bütün Türk vatandaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin o gün verdiği mücadelenin karar aşamasıdır bugün” şeklinde konuştu.

“Öyle bir karar çıkmalı ki her birimizin vicdanının rahatlayacağı bir karar olmalıdır”
Darbecilere en ağır cezanın verilmesi gerektiğini belirten İl Başkanı Şenocak, “Çünkü bu hain terör FETÖ örgütü bu milletin iradesine bu ülkenin bekasına, bu ülkenin devamına, bu ülkenin güçlü bir şekilde yukarılara sistemi taşımasına müsaade etmeyecek hamlelerde bulundular. Bu hainle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombaladılar. Bu haniler çoluk çocuk demeden, yaşlı-genç demeden bun ülkede bütün vatandaşlarımızın üzerine bomba yağdırdılar. Buradan gerçekten çok olumlu bir sonuç bekliyoruz. Biz hukuk devletiyiz, hukukun kararlarına saygılı olmalıyız. En şiddetli cezanın bu hainlere verilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olurMuharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olur
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.