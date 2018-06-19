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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Atatürk Havalimanı'nı işgal etmeye çalışan darbeci askerlere ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Görüntülerde, darbeci askerlerin kullandığı bir tankın, darbecilere karşı direnen bir vatandaşın üzerinden geçtiği görülüyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Atatürk Havalimanı'nı işgal etmeye çalışan darbeci askerlerin kullandığı tank, darbecilere karşı duran bir vatandaşın üzerinden geçmesine ait anların yer aldığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nı işgal eden şüpheli askerlerin eylemlerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bir cep telefonu ile çekilen görüntülerde, darbecilere direnen ve tanka karşı duran bir vatandaşın, şüpheli askerler tarafından kullanılan tankın altında kalmasına ait anlar yer alıyor.

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