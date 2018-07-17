HABER

"15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Boyutu ve Etkileri" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan: - "Darbe girişimi sonrası iki yıl içinde AB ilerleme raporları yayınladı. Son raporu bir buçuk yıl geciktirdiler ve FETÖ’den bir 'hareket' olarak bahsediyorlar ve 'terör örgütü' diyemiyorlar" - Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar: - "Tayvan üniversitelerinde bu yapının adamları şu an Türkçe dersi vermeye devam ediyor"

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Avrupa Birliği’nin (AB) son yayınladığı ilerleme raporunu eleştirerek, "Darbe girişimi sonrası iki yıl içinde AB ilerleme raporları yayınladı. Son raporu bir buçuk yıl geciktirdiler ve FETÖ’den bir 'hareket' olarak bahsediyorlar ve 'terör örgütü' diyemiyorlar." dedi.

Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) iş birliğinde Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen “15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Boyutu ve Etkileri” panelinde konuşan Prof. Erhan, Avrupa Birliği’nin (AB) ve ABD'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin AB ve ABD ile devam eden ilişkilerinin, dünyanın diğer ülkelerine kıyasla önemli farklılıkları olması gerektiğini belirten Erhan, "Türkiye’nin ABD ve AB ile stratejik ittifaklık anlaşmaları vardır, bu ülkelerin darbedeki tutumları ayrıca incelenmelidir." diye konuştu.

- "FETÖ’ye terör örgütü diyemiyorlar"

Dönemin Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un darbeden hemen sonra bir paylaşımda bulunarak, "Türkiye’de yeniden hukuk sistemine dönülmesi gerektiğini" söylediğini aktaran Erhan, "Dikkat edin, bunlar renksiz, kokusuz açıklamalardır." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erhan, "Darbe girişimi sonrası iki yıl içinde AB ilerleme raporları yayınladı. Her yıl yayınlarlar. Kopenhag kriterlerine göre ülkemizi değerlendirirler. Son raporu bir buçuk yıl geciktirdiler ve FETÖ’den bir ‘hareket’ olarak bahsediyorlar ve 'terör örgütü' diyemiyorlar. Bir faciayla karşı karşıyayız." yorumunda bulundu.

İngiltere Parlamentosunun 15 Temmuz ile ilgili bir rapor hazırladığını kaydeden Erhan, bu raporda “Terör” ifadesinin kullanılmadığına dikkati çekti.

Erhan, "Siz demokrasinin Türkiye’deki tecelli ettiği yer olan Türk parlamentosunu bombalayanlara terörist diyemiyorsunuz. Durum böyle vahimdir." vurgusu yaptı.

Söz konusu süreçte ilk ziyaretin İngiltere’den olduğunu, ziyarette darbenin kınandığını anımsatan Erhan, ancak İngiltere’de FETÖ’nün tüm kuruluşlarıyla varlığını sürdürmesini "çelişki" diye niteledi.

Yunanistan’ın, darbe gecesi helikopterle kaçan FETÖ teröristlerini serbest bıraktığına işaret eden Erhan, "Yunanistan, ebadıyla ‘na-mütenasip’ işlere kalkışıyor." dedi.

- "İzmir’de bir imamın CIA istasyon şefiyle tanıştırılması süreci bu panele sığmaz"

Darbe teşebbüsünün ABD’nin bir yönlendirmesi olduğuna, Türk halkının "yüzde 88" gibi yüksek bir oranla inandığını belirten Erhan, bu algının ortaya çıkması için milyonlarca delile ihtiyaç duyulmaması gerektiğini söyledi.

FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’de gizli servisin koruması altında yaşamına devam ettiğini kaydeden Erhan, örgütün ABD’de “charter college” standardındaki okullarının devletten yardım aldığını dile getirdi.

ABD ve FETÖ ilişkilerinin bir panele bile sığamayacağını vurgulayan Erhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir’de bir imamın CIA istasyon şefiyle tanıştırılması süreci bu panele sığmaz, 3 gün alır. ABD ile Türkiye arasında 1981 tarihli ‘suçluların iadesi anlaşması’ var. Bu yeni değil, Osmanlı döneminde ‘iade-i mücrimin’ anlaşması gibi. Bu minvalde bir an önce terörist başı Türkiye’ye iade edilmelidir.”

- FETÖ'nün elemanları yerleşerek vatandaş olmuş

Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Japon Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, "Alçak işgal ve isyan teşebbüsünde dinimizi kirletmeye çalışan vatan hainleri tarihin çöplüğünde yerini almıştır.” diye konuştu.

Pasifik bölgesindeki ülkelerde FETÖ’nün güçlü bir yapılanmaya sahip olduğunu aktaran Dündar, bu yapının okul ve derneklerle iç içe bulunduğunu, ülke bürokrasilerinde sıkı bir yapılanmaya gittiğinin bilindiğini söyledi.

Türkiye’nin temsilcilik açmadan FETÖ’nün bu ülkelere yerleşerek vatandaş olmaya hak kazandığını kaydeden Dündar, "Bu geçmiş halihazırda devam eden geri teslim sürecinde problem oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün bulunduğu ülkedeki basınla da yakın iş birliği içerisinde olduğunu belirten Dündar, "Bilhassa Anglo Sakson basınında, FETÖ’nün ‘Türkiye Cumhuriyeti devletiyle problem yaşayan dini bir grup’ şeklinde bir algısı var ve devam ediyor." ifadesini kullandı.

Dündar, Türkiye’nin açtığı büyükelçiliklerde yabancı ya da yerel personel olarak çalışanların, daha önce FETÖ’nün okullarında Türkçe öğrenerek bu temsilciliklerde iş bulduğunu dile getirdi.

"FETÖ ile mücadele" adı altında yaptıkları faaliyetlere de değinen Dündar, Japon üniversitelerine direktif niteliğinde yazılar yazıldığını, düşünce kuruluşlarına brifingler verildiğini aktardı. Dündar, "Bölgeyi iyi bilen elemanlar yetişmesi gerekiyor. Yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü sayısının artırılması gerekiyor. Tayvan üniversitelerinde bu yapının adamları şu an Türkçe dersi vermeye devam ediyorlar." dedi.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Edirne'de sağanak ve şiddetli rüzgarEdirne'de sağanak ve şiddetli rüzgar
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Merthan Dündar Ankara Üniversitesi Çağrı Erhan

En Çok Okunan Haberler

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.