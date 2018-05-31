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15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 10 vatandaşın şehit olduğu Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda yaşananlarla ilgili güvenlik kamera görüntüleri dava dosyasına girdi. Zırhlı araçları önlerine geçerek durdurmaya çalışan 4 kişinin vurulma anına ilişkin görüntüler, darbe girişimin nasıl önlendiğini de gözler önüne seriyor. 15 Temmuz gecesi vurulan vatandaşların akıbetleri ve isimleri ise bilirkişi raporunda yer almadı.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan görüntülerde 4 vatandaşın zırhlı araçlara karşı gelişleri, o gece yaşananları ve darbe girişiminin nasıl başarısızlığa uğratıldığını anlatıyor. Görüntülerde, nizamiye önünde zırhlı araçları engellemeye çalışan 4 kişi gözüküyor. Öndeki kişi el ve kol hareketleriyle araçların geri gitmesini istiyor. Zırhlı araca yaklaşan bu kişi, araçtan açılan ateş sonucu yere düşüyor.

Arkadaki kişi ise ateş edilmesine aldırmayıp zırhlı aracı üzerine yürüyor. Bu kişi de vurularak yere düşüyor. Üçüncü kişi kısa bir tereddüt yaşadıktan sonra geri adım atmadan darbecilerin üzerine yürüyor. Bu kişi de vuruluyor. Dördüncü kişi ise önündeki 3 kişinin vurulmasına rağmen hiç korku belirtisi göstermeden zırhlı aracın üzerine yürüyor. Ancak bu kişi de önceki vatandaşlar gibi vuruluyor.

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AKIBETLERİ VE İSİMLERİ RAPORDA YOK

Bilirkişi raporunda bu görüntü ile ilgili ise şu bilgi notunun düşüldüğü belirtildi:

"16.07.2016 günü saat 01.23.37’de A Nizamiye kamera görüntülerine göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde toplanan kalabalıktan ayrılarak, zırhlı araç içerisindeki eylemcilere müdahale etmek isteyen 4 kişinin muhtemelen zırhlı araç üzerindeki eylemciler tarafından yaralandıkları/öldükleri..."

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Yani raporda bu kişilerin olaydan sonra şehit olup olmadıkları ve isimleri yer almıyor. (DHA)

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