15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan görüntülerde 4 vatandaşın zırhlı araçlara karşı gelişleri, o gece yaşananları ve darbe girişiminin nasıl başarısızlığa uğratıldığını anlatıyor. Görüntülerde, nizamiye önünde zırhlı araçları engellemeye çalışan 4 kişi gözüküyor. Öndeki kişi el ve kol hareketleriyle araçların geri gitmesini istiyor. Zırhlı araca yaklaşan bu kişi, araçtan açılan ateş sonucu yere düşüyor.

Arkadaki kişi ise ateş edilmesine aldırmayıp zırhlı aracı üzerine yürüyor. Bu kişi de vurularak yere düşüyor. Üçüncü kişi kısa bir tereddüt yaşadıktan sonra geri adım atmadan darbecilerin üzerine yürüyor. Bu kişi de vuruluyor. Dördüncü kişi ise önündeki 3 kişinin vurulmasına rağmen hiç korku belirtisi göstermeden zırhlı aracın üzerine yürüyor. Ancak bu kişi de önceki vatandaşlar gibi vuruluyor.