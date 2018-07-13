İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, bütün dünyanın Türk milletine diz çöktürmek için fırsat kolladığını belirterek, "Türkiye, yeni bir hükümet sistemine geçti ve dünya yine ayağa kalktı. Çünkü bu sistem Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sistem. Şehitlerimizin bize gösterdiği yolda, biz de kendi alanımızda onların verdiği mücadeleyi akademisyenler, kamudaki çalışanlar olarak birlik, beraberlik içinde vermemiz lazım." dedi.
YTÜ Davutpaşa Otağ-ı Hümayun'da 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank anısına düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin açılış konuşmasında, yıllar geçtikçe 15 Temmuz'un öneminin idrak edildiğini dile getirerek, 15 Temmuz'un, demokrasi tarihinde bir dönüm noktası ve Türk milletinin geleceğini tayin eden bir tarih olduğunu söyledi.
Şahin, Çanakkale ruhunun ne anlama geldiğinin 15 Temmuz'da görüldüğünü ifade ederek, "Şu anda bütün dünya Türk milletine diz çöktürmek için fırsat kolluyor. Türkiye, yeni bir hükümet sistemine geçti ve dünya yine ayağa kalktı. Çünkü bu sistem Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sistem. Şehitlerimizin bize gösterdiği yolda, biz de kendi alanımızda onların verdiği mücadeleyi akademisyenler, kamudaki çalışanlar olarak birlik, beraberlik içinde vermemiz lazım." diye konuştu.
Devletin üniversitelere önemli kaynak aktardığını kaydeden Şahin, değeri 25 milyon lira olan kullanılmayan cihazları toplayarak merkez laboratuvarına kazandırdıklarını ve 1 yılda üniversitenin sanayiye verdiği hizmetin 15 kat arttığını anlattı.
Şahin, "Devletin koyduğu hedeflere ulaşabilmek için güçlerimizi birleştireceğiz, israfı önleyeceğiz, verimliliği artıracağız ve üniversiteler önce kendi aralarında, daha sonra diğer kurumlarla iş birliği yapacak. Devletin gösterdiği özveriyi sahada göstermemiz lazım." dedi.
- "Her yönden gelen bir tehdit sağanağının kırılma noktasıydı"
Program kapsamında düzenlenen "İkinci Yılında 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi" başlıklı panelde konuşan YTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, 15 Temmuz'u, "devletin kafasına sıkılan kurşuna, milletin bedenini siper ettiği gece" şeklinde tanımlayarak, 15 Temmuz'un siyasi tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Okur, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasından bir süre sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığına değinirken, "Ardından geçen 2 yıllık zaman diliminde biz 15 Temmuz ihanetini planlayanların, bu planlarının boşa çıkarıldığını gördük. Birikmiş, her yönden gelen bir tehdit sağanağının kırılma noktasıydı, onu bertaraf ettik kısa vadede ama aynı zamanda çocuklarımızın istikbali açısından çok önemli bir eşiği aştık." diye konuştu.
- "15 Temmuz hibrit bir darbedir"
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, FETÖ'nün bütün metinlerinde, dini vaazlarında, söylemlerinde İslam geleneği, tasavvuf gibi sembollere ve anlatılara rastlansa da kullandığı söylemde Hrıstiyanlık, Yunan mitolojisi, Mısır gizemciliği gibi farklı yapılardan ortaya çıkmış melez örgüt olduğunu anlattı.
15 Temmuz darbe girişiminin, farklı darbe yönteminin denendiğini gösterdiğini belirten Demir, "15 Temmuz hibrit bir darbedir, hem militarist, askeri kanat vardır hem sivil kanat vardır hem paramiliter unsurlar vardır. 15 Temmuz, aslında darbeler tarihi açısından farklı bir darbe türünün denendiği ve farklı bir darbe türünü ifade eden önemli hususlardan bir tanesidir." dedi.
- "Öncelikle örgütün kriminal boyutuyla ilgilenmemiz lazım"
Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu da FETÖ'nün tanımlanamayan bir örgüt olduğunu ve doğru teşhisin hala konulamadığını düşündüğünü söyledi.
Örgütün pek çok boyutu olduğunu dile getiren Likoğlu, "Öncelikle bu örgütün kriminal boyutuyla ilgilenmemiz lazım ve asıl organizatörlerini bulmamız lazım. Aksi takdirde havanda su döveriz. 15 Temmuz darbe girişiminin sivil bir numarası Fetullah Gülen, ABD'de. Türkiye'deki sivil bir numarası Adil Öksüz. Adil Öksüz'ü arayan polis FETÖ'cü çıktı. Demek ki biz örgütü teşhis edememişiz, önceliklerimizi belirlememişiz." diye konuştu.
15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank'ın da katıldığı programa, Varank'ın kardeşi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de telgraf gönderdi.
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