İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, bütün dünyanın Türk milletine diz çöktürmek için fırsat kolladığını belirterek, "Türkiye, yeni bir hükümet sistemine geçti ve dünya yine ayağa kalktı. Çünkü bu sistem Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sistem. Şehitlerimizin bize gösterdiği yolda, biz de kendi alanımızda onların verdiği mücadeleyi akademisyenler, kamudaki çalışanlar olarak birlik, beraberlik içinde vermemiz lazım." dedi.

YTÜ Davutpaşa Otağ-ı Hümayun'da 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank anısına düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin açılış konuşmasında, yıllar geçtikçe 15 Temmuz'un öneminin idrak edildiğini dile getirerek, 15 Temmuz'un, demokrasi tarihinde bir dönüm noktası ve Türk milletinin geleceğini tayin eden bir tarih olduğunu söyledi.

Şahin, Çanakkale ruhunun ne anlama geldiğinin 15 Temmuz'da görüldüğünü ifade ederek, "Şu anda bütün dünya Türk milletine diz çöktürmek için fırsat kolluyor. Türkiye, yeni bir hükümet sistemine geçti ve dünya yine ayağa kalktı. Çünkü bu sistem Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sistem. Şehitlerimizin bize gösterdiği yolda, biz de kendi alanımızda onların verdiği mücadeleyi akademisyenler, kamudaki çalışanlar olarak birlik, beraberlik içinde vermemiz lazım." diye konuştu.