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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:09 | Son Güncelleme

Sinop, Kastamonu, Amasya, Çankırı ve Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

SAMSUN (AA) - Sinop, Kastamonu, Amasya, Çankırı ve Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğrafların yanı sıra kentte görev yapan yerel medya temsilcilerince çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.

Vali Köksal Şakalar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün ülkenin birlik ve beraberliğine darbe vurmaya kalkan hain bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Darbe girişimi sırasında 250 insanın şehit düştüğünü, binlerce insanın ise gazi olduğunu anlatan Şakalar, FETÖ'nün ülkeye verdiği zararın sergilenen fotoğraflarda da açıkça görüldüğünü vurguladı.

Şakalar, "Bu sergi gelecek nesillere FETÖ'nün çirkin yüzünü göstermemizde çok faydalı olacaktır. Bizim yapmamız gereken aklımızı, irademizi başka birine ipotek ettirmemek. Aklımızı kullanarak okumak, öğrenmek, devletimize ve milletimize her daim bağlı olmak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Vali Şakalar'ın konuşmasının ardından sergi vatandaşların ilgisine sunuldu.

Serginin açılışına Vali Şakalar'ın yanı sıra Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve diğer ilgililer katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri için Tarihi Nasrullah Camisi'nde hatim duası yapıldı.

İl Müftü Vekili Yüksel Başkan, hain darbe girişiminin asla unutulmaması gerektiğine işaret ederek "Bu millet, darbecilerin tank ve toplarına karşı büyük kahramanlık gösterdi. Ülkenin birlik bütünlüğüne kasteden hainlere Allah fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Cuma namazının ardından Tarihi Nasrullah Camisi avlusunda Kastamonu Belediyesince katılımcılara pilav ve lokum ikram edildi.

Programa Vali Ali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile vatandaşlar katıldı.

- Amasya

İstasyon Camisi'nde cuma namazı öncesi FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini sırasında şehit olan vatandaşlar için mevlit ve hatim duası okundu.

Daha sonra Amasya Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi.

Valisi Osman Varol, binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan Türk milletinin son olarak 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY ihanet güruhunun devlete ve millete pervasızca saldırısına şahit olduğunu söyledi.

Türk milletinin dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçen 15 Temmuz direnişinde ne yazık ki sivil, asker ve polis 250 vatandaşın şehit olduğunu, binlerce insanın da yaralandığını hatırlatan Varol, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır." dedi.

Programa Belediye Başkanı Cafer Özdemir, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Çankırı

Çankırı Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte, yaz Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini andı.

Astarlızade Hilmi Efendi Camisi'nde düzenlenen etkinlik, sela okunmasıyla başladı. Anma töreninde şehitler için öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı video izlendi.

İl Müftüsü Burhan Keleş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin Türkiye üzerinde oynanan hain planları alt üst ettiğini söyledi.

15 Temmuz bilincinin ve bu ihanetin unutulmaması gerektiğine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin birliğine, beraberliğine, dinimize, camiye, ezana karşı çıkanlar, bunun aleyhinde plan yapanların planlarını uygulamaya koydukları bir tarihtir ama necip milletimiz bu planları bir gecede alt üst etti. Bu ihaneti bilmeniz lazım. Yaz Kur'an kurslarımızda, okullarımızda, ülkemizin her tarafında 15 Temmuz bilinci, 15 Temmuz ihanetini unutmamak adına programlar düzenliyor. Gerek din görevlilerimiz, gerek vatandaşlarımızla, gerekse öğrencilerimizle programlar yaparak 15 Temmuz ihanetini unutmayacağız."
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- Çorum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'da da çeşitli programlar düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Vali Necmeddin Kılıç, beraberinde Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Ali Karslı'nın annesi Ayser Karslı, şehit Akif Kapaklı'nın oğlu Ömer Faruk Kapaklı ile şehit Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit ailelerine taziyelerini ileten Vali Kılıç ve beraberindekiler, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Çorum Belediyesince de "15 Temmuz Şehitlerimiz Sergisi" açıldı.

Sanat Müzesi ve Galerisi'nde düzenlenen ve Belediye Başkanı Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ile davetlilerin katılımıyla açılan sergide, AA muhabirlerinin objektifinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor.

Gül, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafları görünce tankın, topun karşısında elinde silah olmayan bir güçle mücadele veren halkımız gözümüzün önüne geliyor. '300 general gitti, Türk ordusu bitti' diyenlere şanlı Türk ordusu yurt içi ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarla destanlar yazarak karşılık verdi. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamamız lazım. Hem hainleri hem de kahramanları unutturmamak lazım."

Etkinlikler kapsamında Binevler mevkisinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na Vali Kılıç, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar tarafından da fidan dikildi.

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15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Amasya Anadolu Ajansı

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