Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğramıştır." ifadesini kullandı.

Işık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılığına girmiş hainlerce Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini, 15 Temmuz yıl dönümünde bir kez daha şiddet ve nefretle kınadıkları belirtti.

Rengini şehitlerin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletin, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper ettiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını hiçe sayarak, engellemiştir. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğramıştır.

Şehit aileleri ve gazilerimizin daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

