Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğramıştır." ifadesini kullandı.
Işık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılığına girmiş hainlerce Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini, 15 Temmuz yıl dönümünde bir kez daha şiddet ve nefretle kınadıkları belirtti.
Rengini şehitlerin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletin, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper ettiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:
"Bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını hiçe sayarak, engellemiştir. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğramıştır.
Şehit aileleri ve gazilerimizin daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."
OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum