"Tarihin tüm dönemlerinde bu tür hain kalkışmalar karşısında milletin topyekün, tek vücut olarak durabildiği ve bu hain teşebbüsü akamete uğrattığı tarihi bir anımız yok. 15 Temmuz bunun dönüşümünü sağlayan, artık milletin devletine, cumhuriyetine ve Anayasasına her ne pahasına olursa olsun sahip çıktığının ispatı olan günün adıdır. O sebepledir ki 15 temmuz önemlidir. 15 Temmuz bundan sonraki gelecek nesiller açısından da bir milattır. Bundan sonra bu ülke üzerinde herhangi bir ameliyat yapmak isteyen, oyun oynamak isteyenler açısından da tarihi noktadır, bir derstir. "

Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere o gün büyük bir ders verildiğini aktaran Azizoğlu, şöyle konuştu:

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, valilik ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) organizasyonunda tarihi Yakutiye Medresesi'ndeki serginin açılışında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, Türk tarihinin altın sayfalarına şanla ve şerefle geçen bir gün olduğunu belirtti.

Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri ve Şehitlerimiz" konulu fotoğraf ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

- "Bu unutulmayacak bir tarih"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 15 Temmuz'un ibret alınması gereken bir tarih olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de insanların, devlet ve milletine sahip çıktığı o gecede hain ve bölücülere fırsat vermeyerek kendini tankların önüne attığını anımsatan Sekmen, şöyle konuştu:

"O gece insanlar göğüslerini gererek bu hain darbe girişimine 'dur' dedi. Bu unutulmayacak bir tarih. Milletimiz sokağa çıkarak veya evlerinde dua ederek bunu önledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gece bunu yapanların 'hain, bölücü, çete' olduğunu söyleyerek, milletimizi sokaklara davet etti. Milletimiz de davetten önce ve sonra sokaklara çıkarak hain darbe girişimini durdurdu."

- "Basın üzerine düşeni yaptı"

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da sergide 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğrafların yer aldığını anlatarak, "O gece Erzurum'da büyük bir coşku vardı. Devletinin yanında olan yaklaşık 100 bin kişi meydandaydı. O coşkuyu anlatan fotoğraflar bunlar. O gecenin bir başka önemli grubu da basın mensuplarıydı. Basın hakikaten devletinin ve demokrasinin yanında yer alarak üzerine düşen görevi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çektiği fotoğraflarının da yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı Vali Azizoğlu ve Sekmen'in yanı sıra 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile kurum yetkilileri tarafından yapıldı.

