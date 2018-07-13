Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Eski Belediye Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışında, 15 Temmuz'da milletin darbecilerin karşısında dimdik ayakta durduğunu söyledi.

Elinde uçak, füze ve helikopter olan darbecilerin karşısında, elinde bayrağı, dilinde tekbiri ve göğsünde imanı olan bir milletin bulunduğunu vurgulayan Polat, "O gün silaha, topa, tanka karşı milletin dimdik ayakta duruşu galip geldi. Bu millet dimdik ayakta durarak, onların hedeflerini tarihin çöplüğüne attı. Biz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye karşı direnmedik, biz ipleri ellerinde tutan onların ağababalarına da direndik." diye konuştu.

Polat, 15 Temmuz gazisi Enes Gün ve protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğrafların da yer aldığı sergi gezildi.

