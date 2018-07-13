Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinin salonunda düzenlenen sergi, Batman Valisi Ahmet Deniz ile Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy tarafından açıldı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un bir milletin yeniden uyanışı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine jandarma, emniyet ve milletin el ele vererek darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurgulayan Deniz, "Gerçekten bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğu, ne kadar asil bir millet olduğu bir kez daha dünyaya haykırdığı gündür 15 Temmuz." diye konuştu

Batılı güçlerin 1453 ve 1071'in intikamını almak için her defasında Türkiye'ye saldırdığını dile getiren Deniz, şöyle devam etti:

"Bu milleti Çanakkale'de dize getiremeyenler, Anadolu'yu işgal edemeyenler bugün 1453'ün, 1071'in intikamını almak için 15 Temmuz'da saldırdılar ama başaramadılar. 15 Temmuz 'da piyonlarını üzerimize saldılar yine de başaramadılar, başaramayacaklar. Vatan, bayrak dediğimiz zaman ölümü göze alan, ölümü ürküten, ölümün üzerine yürüyen bir millet, şükürler olsun ki böyle bir milletin fertleriyiz. Bu tür sergiler de unutmamak, unutturmamak için önemli. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye inşallah bu birlik ve beraberlik olduğu sürece çok daha güzel yerlerde olacak."