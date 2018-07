SAMSUN (AA) - Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığınca şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi. Kentteki bir spor tesisinde, aralarında Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın da yer aldığı protokol mensupları ile basın mensupları arasında futbol maçı yapıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Darbe girişiminin toplum olarak her şeye hazır olmak gerektiğini gösterdiğini belirten Aktaş, "Çünkü bu ülke çok kıymetli bir ülke ama tabi bunun da bir maliyeti var. 7'den 77'ye her Türk vatandaşı böylesine alçakça bu veya benzeri şeylere her an hazır olmak zorundayız." dedi.

Bugün de 15 Temmuz ile ilgili etkinlik yapıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Yaşı genelde 40-50'nin üzerinde olan arkadaşlarımızla bir futbol müsabakası yapacağız. Yani sporcu olarak da hazırlıklı olmamız lazım. Biz bunu anlamış oluyoruz. Artık rahat olmamamız lazım. Her an her şeye hazır olmamız lazım. Haliyle bunun bir parçası olan sporumuzu yapacağız. Bu vesileyle de bu darbe girişimini de tekrar nefretle ve lanetle kınadığımı da ifade etmek istiyorum. Ama bunun için de bunların bir daha yaşanmaması için de millet olarak kadın erkek çoluk çocuk uyanık olmalıyız. Siyaseti, bir takım başka renkleri kenara bırakıp kırmızı bayrağımızın altında, al bayrağımızın altında memleketimiz, milletimiz, imanımız için kanımızı dökmeye hazır olmamız lazım."