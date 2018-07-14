Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında milletin, demokrasinin ve seçilmişlerin yanında olduklarını belirterek, "Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Özdebir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da içeriden ve dışarıdan bazı hainlerin, ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığının ilelebet hatırlanacağını vurguladı. O gün silahlarla başarılı olamayanların ekonomi cephesinde Türkiye'yi yenebileceklerini zannettiklerini ancak beklentilerinin kursaklarında kaldığını kaydeden Özdebir, Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2016 yılını yüzde 2,9'luk büyümeyle kapattığını hatırlattı.

Özdebir, bu süreçte Türkiye'de imalat gerçekleştiren sanayicilerin de üretimden vazgeçmediğine dikkati çekerek, "İmalat sanayisi, kısa bir dalgalanmadan sonra ekim ayından itibaren 15 Temmuz'un yıkıcı etkilerinden kendini sıyırmayı başarmıştır. Hiç kuşkusuz bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıyı gösterebilecek ülke sayısı oldukça sınırlıdır." değerlendirmesinde bulundu.