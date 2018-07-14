GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Söylemez Pasajı'nın esnafı, hain darbe girişimini kınamak ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak için yarın kapalı olduklarını duyurdu.

Merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'nde yer alan ve 330 esnafı bulunan Söylemez Pasajı, hain darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'cüleri protesto etmek ve etkinliklere katılmak için yarın açılmayacak.

Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Azak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerinin anısına yarın pasajı kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Talebin esnaftan geldiğini dile getiren Azak, "15 Temmuz hain darbe girişimini protesto etmek ve demokrasi nöbetlerine katılmak için esnafımızdan çok fazla talep geldi. Biz de esnafımızı kırmadık ve şehitlerimizin anısına, binlerce gazimizin anısına bu kararı aldık. Bu sebeple yarın pasajımız kapalıdır. Allah'ın izniyle hep birlikte mitinge katılacağız." diye konuştu.

Pasajın 40 yıllık esnafı İbrahim Halil Çevik de, 15 Temmuz darbe girişiminin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Esnaf olarak, pasajı kapatıp demokrasi meydanına gitme kararı aldık. Ülkemize bu yapılan hain darbe girişimini kınamak için nöbete katılacağız. Bu FETÖ davası bitmeli. Nerede uzantısı varsa bitmeli. Bunun için meydanlarda olacağız."

