HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Düzce'den yola çıkan bisikletli grup Ankara'ya ulaştı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Düzce'den yola çıkan bisikletli grup, Ankara'ya ulaştı.

Düzce 15 Temmuz Parkından 11 kişilik ekiple cuma günü yola çıkan bisiklet kulübü üyeleri, 200 kilometreyi geride bırakarak Kahramankazan'a geldi. Polis ekibi ve ambulans eşliğinde ilçeye gelen sporcular, belediye önünde 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri tarafından karşılandı.

Belediye önünde toplu fotoğraf çektiren bisiklet kulübü sporcuları, kısa bir şehir turunun ardından konaklayacakları merkeze geçti.

Düzce Genç Memur-Sen Bisiklet Kulübü Başkanı Yaşar Artın, AA muhabirine, 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto etmek ve bu ihaneti unutturmamak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Herkesin kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Artın, "Araç sürücüleri yolda kornalarıyla bize destek verdi. Bizi misafir etmek istediler. Bir kez daha gördük ki 15 Temmuz ruhu hala dipdiri." dedi.

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)
İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz düzce bisiklet kulübü Kahramankazan

En Çok Okunan Haberler

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.