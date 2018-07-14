15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Düzce'den yola çıkan bisikletli grup, Ankara'ya ulaştı.
Düzce 15 Temmuz Parkından 11 kişilik ekiple cuma günü yola çıkan bisiklet kulübü üyeleri, 200 kilometreyi geride bırakarak Kahramankazan'a geldi. Polis ekibi ve ambulans eşliğinde ilçeye gelen sporcular, belediye önünde 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri tarafından karşılandı.
Belediye önünde toplu fotoğraf çektiren bisiklet kulübü sporcuları, kısa bir şehir turunun ardından konaklayacakları merkeze geçti.
Düzce Genç Memur-Sen Bisiklet Kulübü Başkanı Yaşar Artın, AA muhabirine, 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto etmek ve bu ihaneti unutturmamak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Herkesin kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Artın, "Araç sürücüleri yolda kornalarıyla bize destek verdi. Bizi misafir etmek istediler. Bir kez daha gördük ki 15 Temmuz ruhu hala dipdiri." dedi.
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