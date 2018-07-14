İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "15 Temmuz'da necip milletimiz, istiklal ve istikbaline gölge düşürecek en ufak bir tehdidi nasıl püskürteceğini, vatan savunmasındaki cesaretini ve idealini tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Türk milleti 15 Temmuz'da sadece hürriyetine, inancına, demokrasisine değil; aynı zamanda onu istikbale taşıyacak hedeflerine de sahip çıkmıştır." dedi.
Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 Temmuz'un devlet, millet için büyük bir dönüm noktası olduğunu aktararak, yaşananları korkunç bir ihanet vesikası olarak tanımladı.
Şahin ayrıca, darbeye direnişin milletin iradesine, demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıkmak için göğsünü siper edişiyle, cesaret ve mukavemetiyle ebediyen iftihar edilecek şerefli bir tarih olduğunu ifade etti.
Tarihin vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehit ve gazilerin imanla yoğrulmuş cesaretleri neticesinde kazanılmış nice zaferle dolu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bu üstün fedakarlıkları sayesinde üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan hüviyeti kazanmıştır. 15 Temmuz'da necip milletimiz, istiklal ve istikbaline gölge düşürecek en ufak bir tehdidi nasıl püskürteceğini, vatan savunmasındaki cesaretini ve idealini tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Türk milleti 15 Temmuz'da sadece hürriyetine, inancına, demokrasisine değil; aynı zamanda onu istikbale taşıyacak hedeflerine de sahip çıkmıştır. Binlerce yıllık devlet geleneğinden aldığı güçle devletimiz, terör odaklarına karşı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam etmektedir."
Şahin, Türk milleti için şehit ve gazilerin; devletin nezdinde, milletin kalbinde ve Yüce Allah'ın katında en yüksek mertebede olduğuna vurgu yaparak, "Bu vesileyle, 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde, bir daha böyle bir ihanet yaşanmaması temennisiyle ebediyen minnetle yad edeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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