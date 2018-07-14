İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "15 Temmuz'da necip milletimiz, istiklal ve istikbaline gölge düşürecek en ufak bir tehdidi nasıl püskürteceğini, vatan savunmasındaki cesaretini ve idealini tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Türk milleti 15 Temmuz'da sadece hürriyetine, inancına, demokrasisine değil; aynı zamanda onu istikbale taşıyacak hedeflerine de sahip çıkmıştır." dedi.

Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 Temmuz'un devlet, millet için büyük bir dönüm noktası olduğunu aktararak, yaşananları korkunç bir ihanet vesikası olarak tanımladı.

Şahin ayrıca, darbeye direnişin milletin iradesine, demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıkmak için göğsünü siper edişiyle, cesaret ve mukavemetiyle ebediyen iftihar edilecek şerefli bir tarih olduğunu ifade etti.

Tarihin vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehit ve gazilerin imanla yoğrulmuş cesaretleri neticesinde kazanılmış nice zaferle dolu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti: