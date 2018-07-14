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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

Gine'de 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldı

Gine'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılı nedeniyle Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile ortaklaşa yapılan anma programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi verildi.

15 Temmuz'da şehit olanların anısına saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının dinlenmesinin ardından programda, 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili film gösterimleri yapıldı, FETÖ'nün Gine'deki faaliyetleri hatırlatıldı.

Programa, Gine Başbakanı Dr. Kassory Fofana, Gine Genelkurmay Başkanı General Namory Traore, Devlet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Tibou Camara, Enformasyon ve İletişim Bakanı Amara Sompare, Aile ve Sosyal İşler Bakanı Hadja Mariama Sylla, Spor, Kültür ve Tarihi Varlıklar Bakanı Bantama Sow, Yatırımlar ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bakanı Gabriel Curtis, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Fanta Cisse, Gine Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Mamady Sinkoun Kaba ve çok sayıda üst düzey bürokrat iştirak etti.

Programa, Türkiye burslusu Gineli mezunlarının yanı sıra Türkiye'de öğrenim görmek isteyen lisans öğrencilerine sınav yapmak üzere Konakri'de bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Gine İş Konseyi Başkanı Volkan Kazova, Gine'de mukim iş adamları ve vatandaşlar da katıldı.

Törende, Başta Gine Devlet ve Radyo Televizyonu (RTG) olmak üzere ülkedeki basın kuruluşlarının büyük bölümü de hazır bulundu.

Başbakan Fofana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin dostluğuna vurgu yaparak, Gine'nin başından beri Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Büyükelçi Nur Sağman da konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ hakkında bilgi verdikten sonra Cumhurbaşkanı Conde ve Gine hükümetine Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

TİKA Gine Ofisi Koordinatörü İsmail Gürlek, şehitleri anarak Gine'nin bu tür bir tecrübe yaşamaması temennisinde bulundu.

Gine, FETÖ okullarının kapatıldığı ve TMV'ye devredildiği ilk ülkeler arasında yer almıştı.

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Gine Konakri tika

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