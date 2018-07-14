HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kabil Büyüleçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afgan basınına 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgi verdi

KABİL (AA) - Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle Kabil'deki basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ertuğrul, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde, FETÖ'nün kuruluşundan bugüne yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

FETÖ'cülerin, seçimle işbaşına gelen hükümeti devirmeyi, anayasal düzeni değiştirmeyi, iktidarı ele geçirmeyi planladığını ve bu niyetle parlamento binasını bombaladığını anımsatan Ertuğrul, o gece 246 Türk vatandaşının şehit olduğunu, 2 bin 585 vatandaşın da yaralandığını vurguladı.

Ertuğrul, ''FETÖ üyeleri devlet kurumlarına sızarak gizli belgeleri dışarıya yayan bir örgüttür.'' ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin ardından Afganistan halkının verdiği desteğin önemli olduğunun altını çizen Ertuğrul, desteklerinden dolayı Afgan halkına teşekkür etti.

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davetCumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet
Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyorTankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.