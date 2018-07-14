15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KABİL (AA) - Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle Kabil'deki basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Ertuğrul, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde, FETÖ'nün kuruluşundan bugüne yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri anlattı.
FETÖ'cülerin, seçimle işbaşına gelen hükümeti devirmeyi, anayasal düzeni değiştirmeyi, iktidarı ele geçirmeyi planladığını ve bu niyetle parlamento binasını bombaladığını anımsatan Ertuğrul, o gece 246 Türk vatandaşının şehit olduğunu, 2 bin 585 vatandaşın da yaralandığını vurguladı.
Ertuğrul, ''FETÖ üyeleri devlet kurumlarına sızarak gizli belgeleri dışarıya yayan bir örgüttür.'' ifadelerini kullandı.
Darbe girişiminin ardından Afganistan halkının verdiği desteğin önemli olduğunun altını çizen Ertuğrul, desteklerinden dolayı Afgan halkına teşekkür etti.
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