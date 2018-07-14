15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türk milletinin tarihin her döneminde kendisine örülmek istenen bütün oyunları, kurulmak istenen bütün tuzakları boşa çıkardığı gibi 15 Temmuz'da da bu oyunlarla yolundan çevrilemeyeceğini dost ve düşmana ispat ettiğini anlatan Azizoğlu, "Bu millet bir ölür, bin dirilir. Hiç kimse bu milleti kutlu yolundan ve davasından vazgeçiremeyecektir çünkü bu millet hakkın ve hakikatin yolcusudur. Hakkı ve hakikati hakim kılmak için gönderilmiş aziz millettir. Hak ve hakikate layık olarak yaşadığı sürecede Allah da bu milletin yolunu açacaktır, kurulan bütün tuzakları boşa çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, 15 Temmuz'da bütün Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'un da ilk ayağa kalkan ve ihanet şebekesine "dur" diyen kahramanların yurdu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ne mutlu sizlere ki böyle kahraman bir milletsiniz, ne mutlu bizlere ki bu kahramanlara hizmet etmenin şerefine ve onuruna nail oluyoruz. Tarih sahnesine çıktığımız günden bugüne kadar bu oyunlar bitmedi, kıyamete kadar devam edecektir. Eğer bir olursak, bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirirsek, zenginliklerimizle büyümeye ve güçlenmeye devam edersek, çalışıp gayret gösterirsek, daha çok ter dökersek bu milleti kimse yürüdüğü yoldan çeviremeyecek. Bu millet bütün mazlum ve mağdur milletlere de umut olma özelliğini devam ettirecektir."

Programda, 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, oğlu için kendi yazdığı "Oğul" adlı şiiri okudu.

Programa 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

